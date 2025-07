ETV Bharat / state

एसपी ऑफिस में नौकरी का लालच, लाखों में तय चपरासी की पोस्ट, न्याय पाने लगा रहे चक्कर - GWALIOR JOB FRUAD CASE

नौकरी के नाम पर ठगी ( ETV Bharat )

ग्वालियर: जुगाड़ से नौकरी के नाम पर झांसा कई बार लोगों का नुकसान करा चुका है. लेकिन बावजूद इसके लोग ठगों के बहकावे में आ रहे हैं. ताजा मामला ग्वालियर से सामने आया है, जहां एसपी कार्यालय में चपरासी की नौकरी दिलाने के नाम पर एक दो नहीं चार युवकों को ठगा गया और लाखों की रकम ऐंठ ली गई. अब पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं. ग्वालियर, भिंड, मुरैना एसपी से पहचान के नाम पर ठगी

असल में ग्वालियर के रहने वाले गजेंद्र चतुर्वेदी नाम के युवक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर गुहार लगाई है कि, उसके साथ नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी हुई है, उसे ठग लिया गया है. फरियादी युवक के मुताबिक, करीब सवा साल पहले उसकी मुलाकात विनोद तिवारी नाम के शख्स से ग्वालियर कलेक्ट्रेट में हुई थी. उससे बातचीत हुई तो उसने बताया कि, ''ग्वालियर भिंड और मुरैना के एसपी से उसकी अच्छी बनती है कोई भी काम करा सकता है. उनके ऑफिस में चपरासी की नौकरी भी लगवा सकता है.'' पुलिस ने की जांच शुरु (ETV Bharat)

