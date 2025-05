ETV Bharat / state

अस्पतालों की छत पर बनाए जा रहे रेडक्रॉस के निशान, क्या पाकिस्तान तनाव से है कनेक्शन - RED CROSS SYMBOL ON HOSPITAL

अस्पतालों की छत पर बनाए जा रहे रेडक्रॉस के निशान ( ETV Bharat )

Published : May 8, 2025

ग्वालियर: पहलगाम हमला और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच राज्य और केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट है. आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है. इस बीच विभाग के निर्देशों के बाद ग्वालियर में जिले के सभी अस्पतालों की छतों पर रेड क्रॉस के निशान बनाए जा रहे हैं. केंद्र सरकार की ओर से सभी प्रमुख और चिन्हित जिलों में सिविल डिफेंस की प्रैक्टिस के बाद सभी सरकारी तंत्र आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी में जुट गए. इसी के चलते मध्य प्रदेश के ग्वालियर अंचल के सबसे बड़े जयारोग्य अस्पताल समूह की बिल्डिंग पर भी रेड क्रॉस के निशान बनाए गए हैं. ग्वालियर के गजराराजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर आरकेएस धाकड़ के अनुसार "यह कदम चीफ सेक्रेटरी द्वारा ली गई अहम बैठक के बाद उठाया गया है." अस्पताल की छत पर बना रेडक्रॉस के निशान (ETV Bharat)

