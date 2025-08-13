ग्वालियर: "पांच साल से खेतों में सीवर का पानी घुस रहा है, फसलों का नुकसान हो रहा है. कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. जनसुनवाई भी सिर्फ एक नाटक है, जहां इंसाफ नहीं मिलता है. अब तो राष्ट्रपति से अपील है मुझे इच्छामृत्यु की इजाजत दिला दो." ये कहना है उस पीड़ित किसान का जो नगर निगम की अनदेखी के चलते पिछले पांच साल से अपनी फसलों का नुकसान झेल रहा है और लगातार आवेदनों के बाद भी जनसुनवाई तक में उसकी समस्या दूर नहीं की जा रही.

खेतों के पास फूटा चेम्बर, पांच साल से खेतों में सीवर

ग्वालियर में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में आए एक प्रकरण ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. किसान लोकप्रिय तोमर घुटनों पर चलकर जनसुनवाई में पहुंचे और अधिकारियों से आवेदन देकर राष्ट्रपति से इच्छामृत्यु मंजूरी दिलाने की अपील की. पीड़ित किसान का कहना है, "उसके गांव मऊ में पिछले पांच सालों से सीवर का पानी खेतों में इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से फसलें लगातार बर्बाद हो रही हैं. ये सीवर का पानी गांव के पास ही बने नगर निगम के चेंबर फूटने से खेतों में पहुंच रहा है, लेकिन लाख शिकायतों के बावजूद कोई चेंबर ठीक नहीं करा रहा है."

समस्या का समाधान करो या दे दो इच्छामृत्यु (ETV Bharat)

किसान ने जुनसुनवाई को बताया नाटक

किसान लोकप्रिय सिंह तोमर ने कहा," वह कई बार नगर निगम और जनसुवाई में शिकायत कर चुका है, लेकिन अभी तक किसी ने सुना तक नहीं. कुछ महीने पहले दंडवत होकर जनसुनवाई में शिकायत करने पहुंचा था, लेकिन आज तक हालात जस के तस हैं. उसकी शिकायत जैसे कागजों में ही दबकर रह गई है." आवेदन लेकर पहुंचे किसान ने अधिकारियों तक से कह दिया कि "जनसुनवाई एक नाटक बनकर रह गई है. यहां समस्याओं का समाधान नहीं होता सिफ लोगों को सुनाकर टाल दिया जाता है."

जनसुनवाई में किसान ने मांगी इच्छामृत्यु (ETV Bharat)

ग्रामीणों का 20 दिनों से जारी अनशन

किसान लोकप्रिय तोमर ने आवेदन देकर कहा है, "वह ग्रामीणों के साथ मिलकर इस समस्या पर प्रशासन का ध्यान खीचने के लिए पिछले 20 दिनों से सीवर के पानी में ही खड़े होकर सीताराम नाम जप कर रहा है. लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए प्रशासन या तो इस समस्या का निदान कराए नहीं तो राष्ट्रपति तक उसकी इच्छामृत्यु देने की अपील पहुचा दे."

सीवर की समस्या लेकर जनसुनवाई में पहुंचा किसान (ETV Bharat)

एसडीएम ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

इस पूरे घटनाक्रम के बाद एसडीएम विनोद सिंह ने किसान की बात सुनकर उसे जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है. इसके साथ ही कहा कि "किसान और ग्रामीणों की समस्या को लेकर संबंधित विभाग को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे."