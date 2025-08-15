कब मिलेगी गड्ढों वाली सड़कों से आजादी?, युवक का अनोखा प्रदर्शन

ETV Bharat / state

ग्वालियर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हुआ बवाल, पोस्टर लपेटकर पहुंचे युवक को पुलिस ने ग्राउंड से बाहर निकाला.

INDEPENDENCE DAY 2025
ग्वालियर में खराब और गड्ढ़े वाली सड़क का विरोध (ETV Bharat)
Published : August 15, 2025 at 7:03 PM IST

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उस वक्त हर कोई हैरान रह गया जब एक युवक अपने शरीर पर पोस्टर लपेट कर पहुंच गया. पोस्टर पर लिखा था कि कब होगा ग्वालियर खराब और गड्ढ़े वाली सड़कों से आजाद.

खराब सड़कों को लेकर नाराजगी

ग्वालियर की खराब सड़कों से जनता इस कदर त्रस्त हो चुकी है कि अब खुलकर विरोध होने लगा है. 15 अगस्त को ग्वालियर के एसएफ ग्राउंड में जब मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ध्वजारोहण के बाद परेड की सलामी लेने की तैयारी कर रहे थे. इस दौरान विजय माहौर नामक एक युवक परेड रैंप पर पहुंच गया. युवक जिले की खराब सड़कों के विरोध में पोस्टर पहन रखे थे.

ग्वालियर में युवक का अनोखा विरोध (ETV Bharat)

मैदान से निकाले गए युवक

हालांकि अचानक इस तरह से युवक को प्रदर्शन करता देख प्रशासन भी सकते में आ गया और आनन फानन में पुलिस ने युवक को मौके से हटाया. साथ ही उसके शरीर से पोस्टर हटाकर पुलिसकर्मी अपने साथ लेकर चले गए. वहीं युवक को मैदान से भी बाहर कर दिया गया. यह पूरा मामला कार्यक्रम में मौजूद मीडिया के कैमरों में भी दर्ज हो गया.

GWALIOR INDEPENDENCE DAY 2025 SCENE
पुलिस ने प्रदर्शनकारी युवक को ग्राउंड से बाहर निकाला (ETV Bharat)

शहर राजनीति का विकल्प नहीं

इस पूरे मामले पर प्रदर्शनकारी युवक विजय माहौर ने कहा, "मैं ग्वालियर की बदहाल सड़कों को लेकर अपनी बात रखने कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के पास आया था, मैं उन्हें बताने आया था कि जर्जर सड़कों की वजह से पूरे शहर की कितनी बुरी स्थिति है. शहर राजनीति का विकल्प नहीं बल्कि विकास की प्राथमिकता है."

जनप्रतिनिधियों को देना होगा ध्यान

युवक ने आगे कहा कि "प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिला के अधिकारी, जिला प्रभारी मंत्री और इस क्षेत्र से जुड़े सभी जनप्रतिनिधियों इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा. जिससे क्षेत्र का बेहतर विकास हो सके और यहां की जनता समस्या दूर हो. हालांकि मुझे मंत्री से मिलने नहीं दिया गया."

