चेकिंग से बचने नाबालिग का तांडव, ट्रैफिक जवान को बोनट पर लटकाया, 15 को किया घायल

ग्वालियर में नाबालिग ने 8 से 10 वाहनों को मारी टक्कर, पुलिसकर्मी को भी मारी टक्कर, लोगों ने सिखाया सबक

Gwalior Minor Hit and Run
आधा किलोमीटर तक बोनट पर लटका रहा जवान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 12:21 PM IST

3 Min Read
ग्वालियर : शहर के पड़ाव थाना क्षेत्र में एक नाबालिग ने चेकिंग से बचने सड़क पर तांडव मचा दिया. रोडवेज चौराहा रोड पर नाबालिग कार दौड़ाते हुए 8 से 10 वाहनों को तो टक्कर मारी ही साथ ही एक पुलिसकर्मी पर भी कार चढ़ा दी. वहीं एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी जैसे तैसे कार की बोनट पर लटक गया. वहीं, इस घटना में 15 लोग घायल हुए हैं.

पुलिस को देख घबराया फिर कई वाहनों को मारी टक्कर

दरअसल, ग्वालियर में सड़क सुरक्षा के तहत विशेष अभियान में जगह जगह वाहनों की चेकिंग की जा रही है. इसी बीच एक काली फिल्म चढ़ी संदिग्ध कार पड़ाव क्षेत्र से गुजरी. रोडवेज चौराहे पर चेकिंग टीम ने कार को रोकने का प्रयास किया तो वाहन चालक ने बचकर निकलने की कोशिश की. टक्कर से बचने यातायात जवान अतुल शर्मा कार के बोनट पर चढ़ गए. इसके बाद नाबालिग ने घबराहट में आधा दर्जन से अधिक वाहनों में टक्कर मार दी.

GWALIOR HIT AND RUN CASE BY MINOR
लोगों ने बनाया घटना का वीडियो (Etv Bharat)

आधा किलोमीटर तक बोनट पर लटका रहा जवान

बताया जा रहा है कि कार सवार नाबालिग बिना ब्रेक मारे कार दौड़ाता रहा, जिससे बोनट पर पुलिस जवान भी लटका रहा, करीब आधा किलोमीटर तक दौड़ती कार के तांडव में पुलिस कर्मी को गंभीर चोटे आईं. वहीं करीब 15 लोग भी इसमें घायल हुए. इस अफरातफरी के बीच सड़क पर मौजूद अन्य लोगों ने किसी तरह कार को रोक लिया और फिर जमकर मारपीट कर दी. वहीं पुलिस ने तुरंत आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया और घायल जवान समेत अन्य घायलों को इलाज के लिए भिजवाया गया.

Gwalior Minor Hit and Run
लोगों ने कर दी नाबालिग की पिटाई (Etv Bharat)

ट्रैफिक जवान समेत चार की हालत गंभीर

इस घटना में ट्रैफिक पुलिस जवान अतुल शर्मा के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और पैर और सिर में भी गंभीर चोटें आई हैं. जवान के साथ तीन और लोगों की हालत गंभीर है. पड़ाव थाना प्रभारी आलोक परिहार ने बताया," सड़क सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है इसी के चलते बिना नंबर प्लेट और काली फिल्म लगे दुपहिया और चार पहिया वाहनों की नियमित चेकिंग की जा रही है. बुधवार को कार चेकिंग के दौरान ही एक नाबालिग को कार चलाते रोका गया गया था लेकिन उसने कार की स्पीड बढ़ा दी और इस घटना में एक यातायात पुलिसकर्मी के साथ एक दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, सभी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.''

परिजन बोले- बिना परमिशन ले गया था कार

पुलिस के मुताबिक, परिजन का कहना है कि, गिरफ्तार नाबालिग घर से बिना किसी जानकारी चुपचाप कार लेकर निकल गया था. ऐसे में घटना के बाद आरोपी के खिलाफ तो मामला कायम कर लिया गया है, साथ ही इस लापरवाही को लेकर नाबालिग के साथ ही परिजनों पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

