प्रधान आरक्षक ने 30 साल तक नहीं मानी हार, मिलेगा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, कोर्ट ने माना एनकाउंटर टीम में थे शामिल - Out of Turn Promotion Sub Inspector

प्रधान आरक्षक ने 30 साल तक नहीं मानी हार ( ETV Bharat )

ग्वालियर। एक समय था जब मध्य प्रदेश में डकैतों का बोलबाला था और इन डकैतों को खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस साल भर प्रयास करती थी. तब जाने माने डकैतों के एनकाउंटर करने पर प्रमोशन भी मिला करते थे. ऐसे ही एक मामले में एनकाउंटर टीम में शामिल रहे पुलिसकर्मी अतुल सिंह चौहान को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेने के लिए हाई कोर्ट में 26 वर्षों तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और आखिर में उन्हें उनका हक हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने दे दिया है. अतुल सिंह वर्तमान में गुना के आरोन पुलिस थाने में बतौर कार्यवाहक थाना प्रभारी पदस्थ हैं. हाईकोर्ट ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने के दिए निर्देश (ETV Bharat)