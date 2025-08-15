ETV Bharat / state

आगरा कैंट जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक विकास सक्सेना ने बताया कि बंधक बनाने की सूचना पर अधिकारियों से बात की गई.

Published : August 15, 2025 at 10:24 AM IST

Updated : August 15, 2025 at 10:32 AM IST

आगरा: कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में एस्कॉर्ट ड्यूटी कर रहे आगरा जीआरपी के दो सिपाहियों को ग्वालियर जीआरपी ने 11 घंटे तक बंधक बनाकर रखा. 20 हजार रुपए भी वसूल किए. साथ ही 50 हजार रुपए की मांग कर डाली.

यह मामला बुधवार रात का है. ग्वालियर निवासी यात्री प्रदीप भदौरिया कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के एसी बोगी में जनरल टिकट पर सफर कर रहा था. इसे टीटीई सुरजन सिंह ने पकड़ा और जुर्माना लगाने का प्रयास किया. यात्री प्रदीप भदौरिया द्वारा भुगतान से इनकार करने पर टीटीई ने ट्रेन में ड्यूटी कर रहे आगरा कैंट जीआरपी के सिपाही अजय, गौरव और एक अन्य को बुला लिया.

इसके बाद टीटीई ने यात्री प्रदीप भदौरिया को जीआरपी सिपाहियों के सुपुर्द कर दिया. यात्री प्रदीप भदौरिया ने दोनों सिपाहियों को देख लेने की धमकी दी. उसने ग्वालियर में अपने परिजन और परिचितों को कॉल किए. ड्यूटी बदलने पर टीटीई ट्रेन से उतर गए.

सिपाहियों पर मुकदमे की धमकी: आगरा कैंट जीआरपी के सिपाही गौरव ने बताया कि यात्री ने जीआरपी एस्कॉर्ट में तैनात सिपाहियों के साथ अभद्रता की. हाथापाई भी की गई. जब ट्रेन ग्वालियर पहुंची तो यात्री प्रदीप भदौरिया के परिचित सिपाही अमित, सिपाही दिनेश के साथ अन्य लोग भी आ गए. स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही आरोपियों ने हमें जबरन उतार लिया. स्टेशन पर घेर लिया गया. यात्री प्रदीप भदौरिया और उसके सहयोगियों ने एस्कॉर्ट के जवानों पर लूट का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी.

20 हजार रुपए वसूले गए: आगरा कैंट जीआरपी सिपाही अजय ने बताया कि हमने खुद को बुचाने के लिए आरोपी की डिमांड पर बीस हजार भी दे दिए. इसके बाद आरोपी यात्री इस बात पर अड़ गया कि तीसरे जवान को बुलाओ, उसने मेरे साथ मारपीट की थी. अब मुझे 50 हजार रुपए चाहिए. यात्री प्रदीप भदौरिया और उसके साथी दोनों सिपाही जबरन आगरा कैंट जीआरपी के सिपाही गौरव और अनुज को ग्वालियर जीआरपी थाने पर ले गए.

11 घंटे तक थाने पर बैठाया: जहां पर फिर रुपए देकर समझौता करने का दबाव बनाया. दोनों को रात 12:30 बजे से गुरुवार सुबह 11 बजे तक ग्वालियर जीआरपी थाने में बैठाए रखा गया. आगरा के जीआरपी जवानों को बंधक बनाने की सूचना पर जीआरपी आगरा की टीम ने ग्वालियर जीआरपी से मोबाइल पर संपर्क किया. उन्होंने बात नहीं की. इसके बाद आगरा जीआरपी एसपी ने ग्वालियर जीआरपी एसपी से बात की. तब ग्वालियर जीआरपी में खलबली मच गई.

यात्री पर केस दर्ज: आगरा कैंट जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक विकास सक्सेना ने बताया कि दोनों सिपाही के बंधक बनाए जाने की सूचना पर अधिकारियों से बात की गई. दोनों सिपाहियों को आगरा लेकर आए हैं. टीटीई सुरजन सिंह की तहरीर पर यात्री प्रदीप भदौरिया के खिलाफ मारपीट और अभद्रता का मुकदमा आगरा कैंट जीआरपी थाने में दर्ज किया गया है.

आगरा कैंट जीआरपी के सिपाहियों को थाने में बैठाने पर ग्वालियर जीआरपी के सिपाही अमित व दिनेश के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी जीआरपी ग्वालियर और भोपाल को पत्र भेजा है.

