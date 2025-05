ETV Bharat / state

जैन संत के एक इशारे पर खुला गौवंश उपचार केंद्र, अब तक 5 हजार गायों का इलाज - GWALIOR GAUVANSH UPCHAR KENDRA

ग्वालियर में दया भावना फाउंडेशन की गौशाला ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 30, 2025 at 12:54 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 1:07 PM IST 4 Min Read

ग्वालियर : देखरेख के अभाव में पालतू गौवंश भी हाईवे पर भटकता है. इस दौरान गाएं सड़क हादसे का शिकार हो जाती हैं. ऐसे में रोड एक्सीडेंट में घायल गायों के इलाज और सेवा की जिम्मेदारी कुछ युवाओं ने उठाई है. ये युवक ग्वालियर से लेकर झांसी तक नेशनल हाईवे पर घायल होने वाले गौवंश तक पहुचते हैं और उन्हें उपचार केंद्र पर लाकर सेवा करते हैं. दया भावना फाउंडेशन नाम का संगठन गायों की सेवा में जुटा है. ऐसे शुरू हुई 6 साल पहले मुहिम गौसेवा के इस संकल्प की शुरुआत 6 साल पहले हुई. गौसेवा से जुड़े अनुपम चौधरी बताते हैं "यह संकल्प जैन मुनि अविचल सागर जी महाराज की करुणा से आया. साल 2019 में मुनिश्री का ग्वालियर में चातुर्मास हुआ. जब वे ग्वालियर से सोनागिर जा रहे थे तो इस दौरान रास्ते में हाईवे पर उन्होंने तमाम गौवंश को घायल अवस्था में देखा. कई तो मृत हो चुके थे. ये सभी इसी हाईवे पर वाहनों की टक्कर का शिकार हुए थे. ऐसे में मुनिश्री ने इनके इलाज के बारे पूछा. जब वे सोनागिर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान लिए कुछ करना चाहिए. उनके विचार को धरातल पर लाने के लिए कुछ लोगों ने मिलकर सोनागिर में 4 बीघा जमीन खरीदी और गौसेवा के लिए गौ उपचार केंद्र की शुरू किया." दया भावना फाउंडेशन के अनुपम चौधरी (ETV BHARAT) हाईवे पर सूचना देने के लिए बोर्ड लगाए इस केंद्र में अलग-अलग राज्यों-शहरों से लोग जुड़ते गए और उनकी मदद से हाईवे पर घायल होने वाले गौवंश का इलाज प्रारंभ हो गया. आज ये गौसेवक ग्वालियर से लेकर झांसी तक 105 किलोमीटर का हाईवे एरिया कवर करते हैं. शुरुआत में एक एम्बुलेंस थी लेकिन अब 4 एंबुलेंस हैं. साथ ही ग्वालियर-झांसी हाईवे पर जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं कि यदि किसी भी राहगीर को कहीं भी कोई घायल गौवंश हाईवे पर दिखे तो वह इन नंबर पर कॉल करें. सूचना मिलते ही एंबुलेंस तुरंत स्पॉट पर पहुंचकर गौवंश को उपचार केंद्र तक लाती है और उनका इलाज किया जाता है. अब तक 5 साल में लगभग 5 हज़ार से ज़्यादा गौवंश को इलाज दिया गया. इनमें से 3200 गायें तो सिर्फ़ ग्वालियर-झांसी हाईवे पर घायल हुई थीं.

घायल गायों की सेवा के लिए खोली गौशाला (ETV BHARAT) देशभर में 108 अस्पताल खोलने की योजना दया भावना फाउंडेशन के अनुपम चौधरी के मुताबिक "ये गौसेवा केवल ग्वालियर तक ही सीमित नहीं है. जिस तरह मानव इलाज के लिए जगह-जगह अस्पताल होते हैं, ठीक उसी तरह गौवंश के उपचार के लिए भी बड़े अस्पताल हों, इसलिए मुनिश्री का संकल्प है कि देशभर में अलग-अलग हाईवे के किनारे 108 अस्पताल संचालित हों, जिनमें से वर्तमान में 4 उपचार केंद्र विकसित हो रहे हैं. सोनागिर में संचालित केंद्र के अलावा ललितपुर में एक अस्पताल का शिलान्यास हो चुका है और 30 प्रतिशत निर्माण पूरा भी हो चुका है. इनके साथ ही अशोकनगर और बरुआसागर में भी हाईवे किनारे अस्पतालों का शिलान्यास हो चुका है और निर्माण कार्य चल रहा है. अशोकनगर में तो गौसेवा का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है." गायों के घायल होने की सूचना मिलते ही पहुंचती है एंबुलेंस (ETV BHARAT) कई शहरों के समाजसेवी संस्था से जुड़े खास बात ये है कि गौवंश के उपचार केंद्र के संचालन के लिए कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलता. ये गौसेवा का पूरा कार्य देशभर के गौसेवकों और मुनिश्री के भक्तों द्वारा दिए जाने वाले सहयोग से होता है. दिल्ली, मुंबई, झांसी, ग्वालियर के अलावा कई शहरों के लोग गौवंश प्रेमी संस्था को सहयोग करते हैं. ऐसे में यह पूरा संकल्प आत्मनिर्भरता से संचालित ही रहा है. ग्वालियर में दया भावना फाउंडेशन की गौशाला (ETV BHARAT)

फिलहाल गौशाला में 900 गायों की सेवा जारी अनुपम चौधरी कहते हैं "अमूमन इलाज के बाद किसी भी गौवंश को लगभग 40 दिन का समय लगता है ठीक होने में. उनके ठीक होने के बाद संस्था द्वारा संचालित गौशाला में भेज दिया जाता है. जहां उनकी सेवा की जाती है. आज लगभग 900 गौवंश इन गौशालों में मौजूद हैं. कई बार ग्रामीण अंचलों से आने वाले लोग इनमे से कुछ गौवंश को सेवा के लिए साथ ले जाने की इच्छा जताते हैं तो संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच से बात कर के उन्हें सेवा के लिए सुपुर्द कर दिया जाता है."

Last Updated : May 30, 2025 at 1:07 PM IST