ग्वालियर में हैवानियत पर उतरा पिता, शराब के लिए पैसे नहीं देने पर बेटी को चाकू से गोदा

बेलदार का पुरा इलाके में रहने वाला बादाम सिंह शराब के नशे का आदी हो चुका है. कोरोना से पहले वह ग्वालियर शहर में ऑटो चलाता था और इसी से अपने परिवार की आजीविका चलाता था. कोरोना काल में वह एक सड़क हादसे का शिकार हो गया. जिसके बाद एक पैर से दिव्यांग होने से वह कभी ऑटो नहीं चला पाया. बिना काम हमेशा घर पर रहने लगा तो शराब पीने लगा और इसका आदी हो गया.

ग्वालियर: एक बेटी ने जब अपने पिता को नशा करने से रोका तो उसने हैवानियत दिखाते हुए अपनी ही बेटी को चाकू से गोद दिया. पिता ने बेटी को कई बार चाकू मारे, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. बेलदार का पुरा इलाके में हुई युवती की हत्या ने सभी को हिलाकर रख दिया है. बेटी नहीं चाहती थी कि उसका पिता हमेशा शराब के नशे में डूबा रहे. हत्यारा पिता बादाम सिंह अब पुलिस की गिरफ्त में है.

घर चलने वाली बेटियों से मांगता था पैसा

पिता के दिव्यांग होने के बाद घर की जिम्मेदारी उसकी दोनों बेटियों ने उठा ली. बड़ी बेटी रानी घर में रहकर कढ़ाई-बुनाई का काम करती थी और छोटी बेटी घर में ही एक किराना दुकान चलाने लगी. बादाम सिंह के पास जब शराब के लिए रुपए नहीं होते तो वह दुकान में से अक्सर जबरन रुपए ले जाता और जब बेटियां विरोध करती तो उनके साथ रोज मारपीट करता था.

नशे के लिए बेटी की आंखों में झोंकी मिर्च

गुरुवार को भी बादाम सिंह शराब के लिए रुपए लेने की फिराक में था. जब वह दुकान के गल्ले से रुपए निकाल रहा था तो वहां मौजूद उसकी बड़ी बेटी रानी ने उसे रोकने की कोशिश की, जिससे आरोपी बादाम सिंह तिलमिला गया. गुस्से में उसने रानी की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक दिया और फिर उसे चाकू से गोद दिया. घर में उस वक्त उसकी बहू थी वह बीच बचाव के लिए आई तो उसे भी चाकू दिखाया तो वह जान बचाकर वहां से भाग गई.

सलाखों के पीछा पहुंचा आरोपी हैवान

चीख पुकार सुनकर रानी की मां और आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए और तुरंत पुलिस को भी सूचना दी गई. जनकगंज थाना पुलिस के आते ही गंभीर घायल रानी को अस्पताल भिजवाया लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद पुलिस ने भी आरोपी को हिरासत में ले लिया है. सीएसपी रोबिन जैन का कहना है कि "हत्या के कारणों की अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद घरवालों से पूछताछ की जा रही है."