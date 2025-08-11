ETV Bharat / state

चंबल में अपराधों का फर्ज़ीवाड़ा!, दुश्मनों से बदले के लिए खुद की जिंदगी से खिलवाड़ - GWALIOR FAKE CASES AGAINST ENEMY

ग्वालियर में बीते कुछ समय में पकड़े गए हैं कई फर्जी प्रकरण, दुश्मन को फंसाने के लिए साजिशों को दे रहे अंजाम.

GWALIOR FAKE CASES AGAINST ENEMY
ग्वालियर में फर्जी प्रकरण पर कार्रवाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 2:41 PM IST

ग्वालियर: चंबल अंचल में अपराधों का पैटर्न बदलने लगा है. पहले लोग सिर्फ दुश्मनी के लिए हत्या या लूट जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम दिया करते थे, लेकिन अब दुश्मनों को फंसाने के लिए फर्जी प्रकरण दर्ज कराये जा रहे हैं. हालात यह हैं कि इसके लिए वे खुद को या फिर किसी अपनों को भी नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं हटते. बीते कुछ समय में पुलिस ने मामलों की जांच के दौरान ऐसे ही कई फर्जी प्रकरण पकड़े हैं. जो षड्यंत्र के तहत अपने विरोधी को फंसाने की कोशिश थी. ऐसे कई मामलों में पुलिस ने कार्रवाइयां भी की हैं. खास बात यह है कि ये मामले काफी हद तक आज के ओटीटी और टेलीविजन से प्रेरित लगते हैं.

फर्जी केस पुलिस के लिए बन रहा सिरदर्द

चंबल में ग्वालियर पुलिस के लिए फर्जी केस सिरदर्द बनने लगे हैं. क्योंकि यहां लोग असल वारदातों के साथ-साथ फर्जी मामले भी दर्ज कराने पहुंचते हैं. ऐसे मामलों में कार्रवाई पुलिस के लिए टेढ़ी खीर होने लगी है. हाल ही में 15 दिन पहले बेहट में एक वाहन से हुई 12 लाख रुपए की लूट की वारदात पर जब पुलिस ने तफ्तीश की तो वाहन चालक ही मास्टरमाइंड निकला और लूट की वारदात झूठी थी. पता चला कि शिकायतकर्ता ने ही अपनी कार का शीशा तोड़ा था. यह पूरा षड्यंत्र उसने बकायेदारों से बचने के लिए रचा था.

ग्वालियर में बीते कुछ समय में पकड़े गए हैं कई फर्जी प्रकरण (ETV Bharat)

19 साजिशकर्ताओं को भेजा जा चुका है जेल

ऐसे ही कई केस बीते एक साल में पुलिस के सामने आए हैं. ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह के मुताबिक "पिछले एक साल में पुलिस को ऐसे कई केस जांच में फर्जी मिले जिनमें विरोधी को हत्या के प्रयास में फंसाने के लिए खुद पर या अपनों पर गोली चलवाकर पुलिस में मामला दर्ज कराया गया. इस तरह के केस में घायल और साजिशकर्ताओं को मिलाकर पुलिस 19 लोगों को जेल भेज चुकी है. कुछ केसों में अभी जांच की जा रही है और अगर दोषी मिले तो जल्द उन पर भी कार्रवाई की जाएगी."

दुश्मन को फंसाने की साजिश में लोग कर रहें हैं जिंदगी से खिलवाड़ (ETV Bharat)

ये हैं कुछ फर्जी मामलों की केस स्टडी

केस 1- ग्वालियर के झांसी रोड थाने में एक महिला ने 20 जून को लूट की एफआईआर दर्ज करायी. जिसमें बताया गया कि बाइक सवार तीन युवकों ने उसके साथ मारपीट कर सोने के बाला लूट लिए और फरार हो गए. जब पुलिस ने छानबीन की तो मामला फर्जी निकला. पता चला कि महिला का युवकों के साथ रुपयों के लेनदेन का विवाद था. उसी विवाद में युवकों ने उसके साथ मारपीट की थी. इसलिए उनसे बदला लेने के लिए महिला ने लूट की कहानी गढ़ी. यहां तक कि जिन बाला के लिए शिकायत की गई थी वह सोने के बाला भी महिला के पास से ही बरामद हुए.

ग्वालियर में फर्जी केस पुलिस के लिए बन रहा सिरदर्द (ETV Bharat)

केस 2- ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में पिछले महीने गोली लगने से घायल प्रॉपर्टी डीलर बंटी कुशवाह के मामले में कुछ बाइक सवार युवकों पर गोली मारने का आरोप था. पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि प्रॉपर्टी कारोबारी ने जिन आरोपियों के खिलाफ शिकायत की, वे घटना स्थल पर थे ही नहीं. इसके बाद जांच में सामने आया कि घायल शिकायतकर्ता ने खुद पर गोली चलवाई थी. उसने अपने 2 साथियों के साथ इसकी योजना बनाई थी और किसी तीसरे व्यक्ति ने उसे पिस्टल उपलब्ध कराई. बंटी ने अपने ममेरे भाई को बुलाकर उससे अपने कंधे पर गोली चलवाई थी. जांच के बाद पुलिस ने षड्यंत्रकारी घायल प्रॉपर्टी डीलर और उसके 3 साथियों पर केस दर्ज कर गिरफ्तारी की और उन्हें जेल पहुंचाया.

बदले की भावना में फर्जी केस बनाने के लिए जिंदगी से खिलवाड़ (ETV Bharat)

केस 3- इनमें सबसे इंटरेस्टिंग केस उटीला थाना का था. 27 जून को पुलिस को गांव के एक ग्रामीण के गोली से घायल होने की सूचना मिली. पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कर जांच शुरू की. मामले में पुलिस को पता चला कि प्रॉपर्टी डीलर सचिन और अरुण गुर्जर ने यह पूरा खेल रचा था. सचिन ने एक प्रॉपर्टी की डील की थी, जिसके मालिकों पर ये दोनों दबाव बनाना चाहते थे. जिसके लिए ग्रामीण से डील की. उसको गोली से घायल होने और उसका इल्जाम डालकर कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर करने के लिए 4 लाख रुपये दिए जाने थे. करीब 1.75 लाख रुपये एडवांस भी दिया जा चुका था. लेकिन मामला पुलिस ने सुलझा लिया और फर्जी मामला बनाकर साजिश रचने के आरोप में कार्रवाई की गई. जिसमें सचिन गुर्जर, अरुण गुर्जर, उनके साथी शैलू और मनोज कंसाना सहित घायल ग्रामीण बृजेश परिहार को जेल भेजा गया.

साजिश करने वालों पर कार्रवाई, बड़ा सबक

ऐसे ही कई केस हैं जो अब भी ग्वालियर पुलिस की जांच में हैं. लेकिन कहीं न कहीं इस तरह षड्यंत्रकारियों के खिलाफ भी उन्हीं धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी की कार्रवाई सबक का काम भी कर रही हैं. जिससे पुलिस के पास आने वाले झूठे प्रकरणों पर नियंत्रण किया जा सके. इस तरह के मामलों को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह प्रक्रिया काफी प्रभावी साबित हो सकती है.

'फर्जी केस पर लगाम जरूरी'

रिटायर्ड पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडे के मुताबिक़ "समय के साथ ग्वालियर चंबल अंचल में अपने विरोधियों को फर्जी मामलों में फंसाने का प्रचलन बढ़ा है, क्योंकि एक बार एफआईआर होने के बाद केस वर्षों तक चलता है. इसी द्वेष का परिणाम कई बार बड़ी वारदातों में भी बदल जाता है. अब जिस तरह लोग बदला लेने के लिए अपने दुश्मन का फंसाने के चलते किसी भी हद तक चले जाते हैं और खुद को या अपनों को गोली मारने की डील तक कर लेते हैं, ये चिंताजनक है. ऐसे में सख्त कार्रवाई भरे कदम उठाने की आवश्यकता है."

आपसी समझौता था सजा से बचने का लूप होल

शैलेंद्र पांडे का मानना है कि "पहले सारा कुछ कोर्ट के भरोसे रहता था. झूठे केस पर अगर पुलिस सख्त कदम न उठाती तो दोनों पक्ष कोर्ट के जरिए राजीनामा कर केस खत्म करा लेते थे और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी. जिसकी वजह से षड्यंत्रकारी भी बच जाते थे. शायद यही कारण हैं कि अब द्वेष भावना में कराये जा रहे झूठे केस गंभीर आपराधिक धाराओं में पहुंचने लगे हैं. इनके नियंत्रण के लिए अब कड़ी कार्रवाइयां होनी ही चाहिए."

