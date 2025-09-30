ETV Bharat / state

ग्वालियर-इटावा डबल ट्रैक पर बड़ा अपडेट, चंबल से दिल्ली, गोवाहाटी तक दौड़ेंगी ट्रेन

चंबल अंचल में ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों का सफर होगा आसान, ग्वालियर-भिंड-इटावा डबल ट्रैक का जल्द होगा दोहरीकरण.

ग्वालियर-इटावा डबल ट्रैक पर बड़ा अपडेट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 6:01 PM IST

4 Min Read
ग्वालियर: मध्य प्रदेश में जल्द ही रेल सेवाओं में विस्तार होने जा रहा है. लंबे समय से अटका ग्वालियर भिंड इटावा रेल लाइन दोहरीकरण को लेकर बड़ा अपडेट आया है. इस नवीन लाइन की प्रक्रिया को लेकर सर्वे का काम लगभग पूरा होने को है. जल्द ही इसका फायदा रेल यात्रियों को दिखाई देगा.

ग्वालियर भिंड इटावा के बीच लंबे समय से 114 किलोमीटर का ट्रैक डबल लाइन करने को लेकर मांग उठा रही थी. जिस पर इसी साल सर्वे का काम शुरू हुआ था. जो अब लगभग पूरा होने को है. सर्वे के बाद डीपीआर तैयार की जाएगी और रेलवे बोर्ड से उसे मंजूरी मिली तो जल्द ही लाइन दोहरीकरण का काम जमीन पर उतरेगा.

Gwalior Etawah Track Survey
ग्वालियर भिंड इटावा रेल लाइन दोहरीकरण (ETV Bharat)

ट्रैक दोहरीकरण से बचेगा समय

असल में वर्तमान में ग्वालियर से भिंड और इटावा तक 114 का रेलवे ट्रैक है. जिस पर ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन यह सिंगल लाइन ट्रैक है. जिसकी वजह ट्रेनों के आवागमन में काफी समय लगता है और ट्रेन क्रॉस कराने के समय एक ट्रेन को किसी स्टेशन पर रोकना पड़ता है. जिससे दूसरी ट्रेन निकल सके. इससे यात्रियों को भी बेवजह इंतजार करना पड़ता है.

अगर इस रूट पर दोहरीकरण का काम होता है तो ट्रेन अपने अपने ट्रैक पर आगे बढ़ेगी और सफर करने वाले यात्री समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे.

Indian Railway Ministry Update
सर्वे पूरा होने के बाद बनेगी डीपीआर (ETV Bharat)

सर्वे पूरा होने के बाद बनेगी डीपीआर

झांसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह के मुताबिक "फिलहाल ग्वालियर भिंड इटावा रेल मार्ग पर सर्वे का काम चल रहा है. जैसे ही यह काम पूरा होगा तो इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार कराई जाएगी. डीपीआर बनने के बाद इसे रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा. यह रेलवे बोर्ड पर निर्भर करेगा कि वे इस प्रस्ताव पर मुहर लगाते हैं या नहीं. अगर इसे अनुमति मिली तो कई मायनों में ग्वालियर से इटावा के बीच सफर करने वाले यात्रियों को फायदा होगा."

नई ट्रेनों का हो सकेगा संचालन

एक बड़ा फायदा यह भी होने वाला है कि इस रूट पर लाइन का दोहरीकरण होने पर ट्रेनों की संख्या भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वर्तमान में ग्वालियर से भिंड इटावा होते हुए गुवाहाटी और अहमदाबाद ताकि ट्रेन की मांग जनता और जन प्रतिनिधि कर रहे हैं. साथ ही डबल ट्रैक होने पर ग्वालियर से दिल्ली के लिए भी भिंड इटावा होते हुए ट्रेन चलायी जा सकेंगी.

Bhind Gwalior Rail Line
ग्वालियर-इटावा डबल ट्रैक (ETV Bharat)

ओवर ब्रिज- अंडरपास चिह्नित, सर्वे बाकी

टेक्निकल प्वाइंट पर बात करें तो, डबल ट्रैक होने पर यह एक ही समय पर अलग-अलग ट्रेन का आवागमन हो सकेगा. साथ ही ट्रैक के बीच 7 मीटर की दूरी छोड़कर दूसरा ट्रैक बिछाया जाएगा. इसके लिए न सिर्फ भूमि अधिग्रहण का काम करना होगा. साथ ही वर्तमान ट्रैक के अनुसार रूट पर नई ओवर ब्रिज और अंडरपास भी बनाए जाएंगे.

इस सर्वे के दौरान रेलवे टीम द्वारा ग्वालियर से भिंड और इटावा तक 18 अंडरपास और ओवर ब्रिज बनाए जाने का प्रस्ताव है. जिसके लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई है. हालांकि इन जगहों पर अभी सर्वे का काम बाकी है. जिससे कि तय किया जा सके कि यहां अंडरपास या ओवर ब्रिज बनाने की जरूरत है भी या नहीं.

लगातार रेल यात्रियों के लिए बढ़ाई जा रही सुविधाएं

झांसी रेल मंडल के पीआरओ मनोज कुमार सिंह के मुताबिक फिलहाल बात "सर्वे पर है, DPR का काम सर्वे पूरा होने के बाद ही किया जाएगा. ऐसे में इन सभी बिंदुओं पर काम करना अभी बाकी है और जब यह काम होगा तो इसका फायदा निश्चित तौर पर भविष्य में दिखाई देगा, क्योंकि 2016 में जब ग्वालियर भिंड इटावा रेल लाइन को ब्रॉड-गेज किया गया तो, उसके बाद लगातार रेल सुविधाएं इस रूट पर भी बढ़ी है और इसका फ़ायदा रेल यात्रियों को मिल रहा है.

