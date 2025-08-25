ग्वालियर: ग्वालियर के रहने वाले पुष्पेंद्र को अचानक कॉल आया, जिसे सुनकर वे सन्न रह गया. एक होटल के कमरे में लगे लाइट होल्डर ने उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी. दिमाग काम नहीं कर रहा था ये क्या हुआ. ऊपर से कॉल करने वाला उन्हें ब्लैकमेल कर एक लाख रुपये की डिमांड कर रहा था.

रिकॉर्ड किया प्राइवेट वीडियो, फिर ब्लैकमेल

असल में ये कहानी लगभग एक महीने पहले शुरू हुई. चिनौर इलाके में रहने वाले पुष्पेंद्र प्रजापति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताने ग्वालियर के एक होटल में गए थे. जहां कुछ समय साथ रहने के बाद वे दोनों वापस चले गए. लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज आया. जिसमें लिखा था कि उसके पास पुष्पेंद्र और उसकी गर्लफ्रेंड का प्राइवेट वीडियो है और अगर वह बदनामी नहीं चाहता तो एक लाख रुपये देने होंगे. और इसके लिए ब्लैकमेलर ने तीन दिन का समय दिया.

बल्ब में लगा था कैमरा (ETV Bharat)

युवक ने दिए 50 हजार, दबाव बनाया तब थाने में शिकायत

23 अगस्त के दिन फिर उसके पास एक कॉल आया जिसने आधे घंटे में रुपये ट्रांसफर करने की धमकी दी गई. डरे हुए पुष्पेंद्र ने लगभग 5 हजार रुपये उसे ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर दिए. लेकिन ब्लैकमेलर उसे बाकी रकम जमा कराने की धमकी देने लगा. टेंशन और डर की स्थिति से जूझते पुष्पेंद्र ने सारी बात अपनी बहन को बतायी और फिर बहन ने ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना पुलिस में मामले की जानकारी दी.

गर्लफ्रेंड की दोस्त निकली ब्लैकमेलर

जब पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो पुलिस ने साइबर सेल की मदद से मोबाइल नंबर ट्रेस किया. ये नंबर पुष्पेंद्र की गर्लफ्रेंड की एक दोस्त और इंजीनियरिंग की छात्रा राधा चौबे का निकला. पुलिस से शिकायत में भी पीड़ित युवक ने बताया था की, होटल में कमरा राधा चौबे ने बुक कराया था.

स्पाई कैमरा लगाकर करते थे कपल्स की रिकॉर्डिंग

जब पुलिस राधा चौबे तक पहुंची और उससे सख्ती से पूछताछ की तो पता चला की राधा चौबे ने अपने बॉयफ्रेंड भूपेंद्र और उसके दोस्त बृजेश के साथ मिलकर ये काम शुरू किया था. उन्होंने होटल में कमरा बुक कर उसमें एक बल्ब होल्डर स्पाई कैमरा लगा दिया था, जिसे देखने पर वह लाइट बल्ब का होल्डर लगता था लेकिन उसमें एक कैमरा लगा हुआ था जो कमरे के अंदर सबकुछ रिकॉर्ड कर लेता था. इस कैमरे की मदद से उन्होंने ना सिर्फ पीड़ित पुष्पेंद्र को निशाना बनाया बल्कि दो दिनों तक कई अन्य कपल्स के भी प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड किए थे.

पुलिस की हिरासत में तीन आरोपी

सीएसपी हिना खान के मुताबिक, ''पीड़ित युवक की बहन ने शिकायत की थी जिसमें उसने इस बात का डर जताया था कि डिप्रेशन में उसका भाई कोई गलत कदम उठा सकता है. इसलिए तुरंत मामले की गंभीरता को देखते गुए पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया. इस मामले में राधा के साथ ही उसके दोनों साथियों को भी हिरासत में लिया है.''

''साथ ही कार्रवाई के दौरान आरोपियों से पुलिस ने वह बल्ब होल्डर स्पाई कैमरा और तीन पेन ड्राइव भी बरामद की हैं जिनमें और भी कपल्स के वीडियो सेव किए हुए हैं. फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है क्योंकि पुलिस को इस मामले में उस होटल प्रबंधन की सहभागिता का भी शक है.''