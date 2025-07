ETV Bharat / state

गजब हैं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, आव देखा ना ताव फावड़ा ले उतरे नाली में - PRADYUMAN SINGH TOMAR GWALIOR VISIT

मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने ग्वालियर में जनसंपर्क किया ( ETV Bharat )

ग्वालियर: ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हमेशा अपने अनोखे अंदाज के लिए चर्चा में बने रहते हैं. एक समय तो ऐसा भी आया, जब लोगों ने उन्हें सफाई मंत्री तो विपक्षी नेताओं ने नौटंकी मंत्री का तमगा दे दिया. अक्सर सार्वजनिक स्थानों की सफाई करने वाले मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर ग्वालियर में नाली की सफाई करते नजर आए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. पुराने अंदाज में दिखे ऊर्जा मंत्री कभी साइकिल चलाकर खरीदी करते नजर आते हैं, तो कभी बिना प्रेस के कपड़े पहनते हैं. कभी सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए नाले में उतर जाना तो कभी ट्रांसफार्मर पर चढ़कर बेल हटाते दिखाई देते हैं. मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आए. जहां ऊर्जा मंत्री एक बार फिर हाथ में फावड़ा लेकर नाले की सफाई करने उतर पड़े.

