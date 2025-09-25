ETV Bharat / state

पिता के साथ समय बिताने आया था बेटा, पड़ोस में हुआ झगड़ा, बचाव करने गए बुजुर्ग की हत्या

ग्वालियर में बुजुर्ग की हत्या ( ETV Bharat )

Published : September 25, 2025 at 8:26 PM IST