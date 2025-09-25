ETV Bharat / state

पिता के साथ समय बिताने आया था बेटा, पड़ोस में हुआ झगड़ा, बचाव करने गए बुजुर्ग की हत्या

पिता के साथ समय बिताने आया था बेटा, पड़ौस में हुआ झगड़ा, बीच बचाव करने गए बुजुर्ग की मारपीट कर हत्या

GWALIOR MURDER NEWS
ग्वालियर में बुजुर्ग की हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 8:26 PM IST

2 Min Read
ग्वालियर: घर के एक कमरे में एक महिला और एक पुरुष झगड़ रहे थे, लगातार झगड़ने की आवाजों से परेशान एक बुजुर्ग बीच बचाव के लिए पहुंचा, तो उसे जान से हाथ गंवाना पड़ा. झगड़ रहे आरोपी पुरुष ने बुजुर्ग की मारपीट कर गाला घोट दिया. ये चौंकाने वाली घटना ग्वालियर से सामने आई है.

किराए के मकान में साथ वाले कमरे में हो रहा था झगड़ा

असल में ग्वालियर के माधोगंज थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग बस ड्राइवर संतोष कुशवाह अपनी पत्नी के साथ किराए के कमरे में गुजर बसर कर रहे थे, मकान के दूसरे कमरे में एक महिला किराए से रहती है. जिसके पास अक्सर दिलीप जाटव नाम का एक शख्स मिलने आता रहता था. बुधवार रात बुजुर्ग संतोष का बेटा आकाश भी अपने माता-पिता के पास समय बिताने गया था. रात में अचानक किराए पर रहने वाली महिला के कमरे से झगड़े की आवाजे आने लगी फिर मारपीट भी होने लगी.

GWALIOR ELDERLY MAN MURDERED
ग्वालियर में बुजुर्ग की हत्या (ETV Bharat)

गुस्साए युवक ने बुजुर्ग को पटककर दबा दिया गला

इस तरह के हालात बनते देख बुजुर्ग संतोष बीच बचाव के लिए पहुंचे. दोनों को समझाने के साथ आरोपी दिलीप को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन अब दिलीप बुजुर्ग पर ही आक्रोशित हो गया, गुस्से में उसने पहले बुजुर्ग संतोष को मारा-पीटा और फिर जमीन पर पटक कर उनका गला दबा दिया. वह तब तक उन्हें पकड़े रहा जब तक बुजुर्ग का दम नहीं घुट गया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

डॉक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित किया

इस बीच जब मृतक का बेटा और पत्नी वहां पहुंचे तो, जमीन पर पड़े बुजुर्ग को लेकर अस्पताल भागे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया. वहीं इसकी सूचना पुलिस को भी लगी. मृतक के बेटे आकाश ने पुलिस को सूचना दे दी थी. जिस पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया दिया है.

माधौगंज थाना में पदस्थ उपनिरीक्षक सैयद लियाकत अली का कहना है कि, "मृतक के बेटे की शिकायत पर आरोपी दिलीप जाटव के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जल्द से जल्द फरार आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी."

