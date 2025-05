ETV Bharat / state

शादी के दिन दूल्हे ने कर दिया ऐसा कांड, अब दोस्त के पीछे पड़ी पुलिस - GWALIOR DULHA VIRAL REEL

सड़क पर कार रोककर बनाई थी शादी की रील, पड़ गया भारी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 13, 2025 at 6:58 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 7:36 PM IST 3 Min Read

ग्वालियर : लोगों में इन दिनों सोशल मीडिया के लिए रील बनाने का ऐसा क्रेज है कि वे इनके नतीजों के बारे में जरा भी नहीं सोचते. ऐसा ही मामला ग्वालियर में कुछ दिन पहले देखने को मिला था जब एक दूल्हा-दुल्हन बीच सड़क पर कार के ऊपर चढ़कर रील बनवा रहे थे लेकिन अब दूल्हे के दोस्त को इसका अंजाम भुगतना पड़ा है. कार पर चढ़कर दूल्हे ने लहराई थी तलवार दरअसल, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो चर्चा में आया था एक दूल्हा दुल्हन ने विदाई के बाद कार पर खड़े होकर रील बनाई थी, जिसमें दूल्हा कार की छत पर खड़े होकर तलवार लहराता नजर आता है और दुल्हन कार के बोनट पर डांस कर रही थी. ये रील ग्वालियर के पड़ाव क्षेत्र के न्यू ब्रिज पर कार रोककर बनाई गई थी. दूल्हा-दुल्हन की इस हरकत की वजह से ना सिर्फ यातायात बाधित हुआ बल्कि अन्य वाहन चालकों की जान को भी खतरे में डाला गया था.

Last Updated : May 13, 2025 at 7:36 PM IST