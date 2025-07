ETV Bharat / state

पत्नी के जाने का दर्द, पति ने प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से रेस लगाने दौड़ाई कार - GWALIOR TRAIN PLATFORM CAR RACE

कार सवार युवक ने ट्रेन से लगाई रेस ( ETV Bharat )

Published : July 11, 2025 at 10:54 AM IST | Updated : July 11, 2025 at 11:16 AM IST

ग्वालियर: ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर अचानक तब भगदड़ मच गई, जब एक कार अचानक स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दौड़ने लगी. कार चालक युवक ट्रेन से रेस लगाना चाहता था. उसने यह कदम अपनी पत्नी की नाराजगी के बाद उठाया था. हालांकि आरपीएफ ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार को जब्त कर लिया है. पत्नी नाराज होकर चली गई थी मायके

ग्वालियर के आदित्यपुरम इलाके में रहने वाला नितिन राठौर नाम का युवक शराब का आदि है. वह अक्सर शराब पीकर घर जाता तो उसकी पत्नी नाराज रहती थी. इसी नाराजगी में वह घर छोड़कर मायके चली गई. अपनी पत्नी के इस व्यवहार से गुस्सा होकर नितिन ने जमकर पहले शराब पी और फिर कार चलाते हुए रात तीन बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गया. आरपीएफ जवानों ने युवक को पकड़ा, कार जब्त (ETV Bharat)

