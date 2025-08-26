ग्वालियर: ग्रेटर नोएडा की तरह ग्वालियर में भी एक नवविवाहिता दहेज प्रताड़ना की शिकार हुई है. आरोप है कि ससुरालियों ने दहेज की डिमांड पूरी ना होने पर उसे कई बार जमकर मारा पीटा. इसके बाद उसे जहर देकर जान से मारने की कोशिश की. पीड़िता फिलहाल एक महीने से दिल्ली में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है. पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी.

पिता ने ससुरालियों पर दर्ज कराया मामला

असल में ग्वालियर के बीएसएफ कॉलोनी में रहने वाली नवविवाहिता पिछले एक महीने से दिल्ली के बड़े अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है. पिता सतीश शर्मा का आरोप है कि "बेटी के ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए जहर दे दिया. पीड़ित पिता ने ग्वालियर के महाराजपुरा थाने में ससुराल वालों पर मामला भी दर्ज कराया है."

पिछले साल धूमधाम से की थी शादी

सतीश शर्मा का कहना है कि "वे किसान हैं और भिंड जिले के दबोहा गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने 18 फरवरी 2024 को मेहगांव क्षेत्र के गिंगरखी निवासी आदित्य शर्मा जो ग्वालियर के डीडीनगर बीएसएफ कॉलोनी में रहते हैं से अपनी बेटी सोनाली की धूमधाम से शादी की थी. शादी में साढ़े 14 लाख रुपये कैश और सारा सामान भी दिया था."

शादी के बाद की बुलट की डिमांड

लड़की के पिता सतीश शर्मा का कहना है कि "शादी के बाद बेटी के ससुराल वाले बुलट मोटीसाइकल की डिमांड करने लगे. बेटी ने ये बात पिता को भी बताई तो उन्होंने कुछ समय बाद अपने बेटे की शादी करने और उसकी शादी के बाद विदाई के तौर पर बुलट देने की बात कही थी".

'पहले गर्म रॉड से दागा फिर कोल्ड ड्रिंक में दे दिया जहर'

फरियादी किसान पिता सतीश शर्मा का कहना है कि "उनके द्वारा वादा किए जाने के बावजूद ससुराल वालों को तसल्ली नहीं हुई. बेटी को प्रताड़ित करने लगे, उसे लोहे की रॉड से जलाया भी और फिर 19 जुलाई 2025 को उसे मारने के लिए कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर जहर दे दिया. "

अब तक इलाज में 35 लाख खर्च

पीड़िता के पिता सतीश शर्मा के मुताबिक "उसे पहले गंभीर हालत में ग्वालियर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. एक दिन बाद उसे दिल्ली रेफर कर दिया. जहां पिछले एक महीने से वह वेंटीलेटर पर है. अब तक इलाज में 35 लाख रुपये खर्च हो चुका है. लेकिन आरोपी ससुरालियों पर महाराजपुरा थाना में एफाईआर कराने के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई. पुलिस उनकी कोई सुनवाई नहीं करती."

भाई ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

पीड़िता के भाई मयंक शर्मा ने भी बहन पर प्रताड़ना की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दी है, अपनी पोस्ट में उसने बताया कि "उसकी बहन एक महीने से आईसीयू में है. जिसकी हालत में कोई सुधार नहीं है साथ ही आरोप लगाया कि पुलिस मामले को नजरअंदाज कर रही है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है."

पुलिस बोली- गिरफ्तारी के कर रहे प्रयास

इस मामले में सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार का कहना है कि "यह घटना लगभग एक महीने पुरानी है. डीडी नगर की एक महिला की घरेलू हिंसा की एफआईआर दर्ज हुई थी. फरियादी परिजन ने जहर खिलाने का शक बताया था. फिलहाल पीड़िता दिल्ली में इलाजरत है, वहीं आरोपी फरार हैं जिन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं."