ग्वालियर: पहचान की प्रमाणिकता के लिए इंसान कई तरह की आईडी बनवाता है. जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट भी. खास बात यह है कि इन सब पहचान पत्र की जरूरत इंसान को पड़ती है, लेकिन क्या आपने किसी जानवर का आईडी कार्ड सुना है. मध्य प्रदेश में एक वायरल आधार कार्ड सबका ध्यान खींच रहा है. वजह है कि यह आधार कार्ड किसी इंसान का नहीं बल्की टॉमी नाम के कुत्ते का है, जिसके मालिक मध्य प्रदेश के डबरा क्षेत्र में रहते हैं.

आधार में डॉग का नाम पता से लेकर जन्मतिथि भी लिखी

सोमवार सुबह से ही एक आधार कार्ड का फोटो सोशल मीडिया ग्रुप्स पर शेयर हो रहा है. ये आधार एक कुत्ते का दिखाया गया है. जिसका नाम टॉमी जयसवाल लिखा है, जबकि पता यानि एड्रेस में पालनकर्ता कैलाश जायसवाल का नाम है. जो डबरा के रहने वाले हैं. आधार कार्ड पर बाकायदा आधार नंबर और जन्मतिथि 25/12/2010 भी दिया गया है.

डॉग मालिक ने बताया सच (ETV Bharat)

कलेक्टर बोली- फेक है कुत्ते का आधार

जब ये मामला मीडिया की नजर में आया तो सवाल जवाब शुरू हुए, खबर प्रशासन के कानों और ग्वालियर कलेक्टर के कानों तक पहुंची. जिसके बाद कलेक्टर रुचिका चौहान ने बयान जारी कर स्थिति का स्पष्टीकरण दिया गया. बताया गया कि, कुत्ते का आधार कार्ड बनने की बात निराधार है. आधार पोर्टल पर भी ऐसा कोई आधार पंजीकृत नहीं है.

डॉग का आधार कार्ड (ETV Bharat)

क्या बोले डॉग मालिक जायसवाल

इस वायरल पोस्ट और प्रशासन के बयान पर जब रियलिटी चेक किया गया तो चौंकाने वाली बात सामने आई, डबरा के वार्ड-एक, सिमिरिया ताल इलाके में रहने वाले कैलाश जायसवाल से बात करने पर पता चला कि, "उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी. उन्होंने ऐसा कोई आधारकार्ड बनवाया ही नहीं, लेकिन उस आधार कार्ड पर लिखा आधार नंबर जरूर जाना पहचाना था."

डेढ़ साल पहले मर गया डॉग, कार्ड में बेटे का मोबाइल नंबर

कैलाश जायसवाल ने बताया कि, "उनका एक डॉग था, जिसका नाम टॉमी था, लेकिन डेढ़ साल पहले वह पैरालिसिस की वजह से गुजर गया. उन्होंने बताया की, उस आधार कार्ड पर लिखा नंबर, उनके बेटे का मोबाइल नंबर है. इसमें आगे और पीछे दो शून्य लगाकर उस कार्ड पर एडिट किया गया था. उनका कहना था कि हाल ही में उनके बेटे की मौत से वे काफी परेशान हैं. उनका खुद का आधारकार्ड नहीं बनवा पा रहे, तो कुत्ते का कहां से बनवाएंगे."