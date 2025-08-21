ग्वालियर: एक तरफ जहां साइबर सेल से लेकर सरकार और बैंक लोगों को साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक कर रहे हैं वहीं ग्वालियर में एक रिटायर्ड बैंक अफसर 8 लाख की ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए. ये धोखाधड़ी सोशल मीडिया साइट पर बैंक के एक विज्ञापन के जरिए की गई. ठगी हो जाने के बाद रिटायर्ड बैंक अफसर ने शिकायत दर्ज कराई. साइबर सेल मामले की जांच कर रही है.

नए तरीकों से ठग रहे साइबर अपराधी

साइबर ठग लोगों को अलग-अलग तरीकों से ठगने लगे हैं. कभी ओटीपी पूछकर तो कभी किसी जांच एजेंसी का अफसर बनकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे लेकिन अब तो सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं. ऐसा ही एक मामला ग्वालियर में सामने आया जहां फेसबुक पर एक बैंक के ऐप के चक्कर में एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी अपने लाखों रुपए गंवा बैठे.

फेसबुक पर बैंक का ऐप दिखाकर खाली किए 3 अकाउंट (ETV Bharat)

फेसबुक चलाते समय दिखा था बैंक का ऐप

ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में रहने वाले बुजुर्ग सत्यप्रकाश पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड अधिकारी हैं. लगभग महीने भर पहले 15 जुलाई 2025 के दिन वे घर में अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया ऐप फेसबुक चला रहे थे. इसी दौरान उन्हें अपनी प्रोफाइल पर पीएनबी बैंक का ऐप का विज्ञापन दिखाई दिया. जिसमें बताया गया था ऐप के जरिए ही खाता धारक घर बैठे बैंक के काम निपटा सकते हैं और बैंक जाने के झंझट से बच सकते हैं.

बैंक की एप्लीकेशन डिपार्टमेंट का कर्मचारी बन फंसाया

ये विज्ञापन देखने के बाद सत्यप्रकाश ने ऐप डाउनलोड करने का प्रयास किया लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी ऐप डाउनलोड नहीं हुआ. करीब 2 घंटे के बाद अचानक उनके मोबाइल नंबर पर एक कॉल आया. उसने अपने आपको पीएनबी वन ऐप डिपार्टमेंट का कर्मचारी और नाम राहुल कुमार बताया. इसके बाद पीएनबी वन ऐप के फायदे बताए. इसके बाद उसने व्हाट्सएप पर कॉल किया और उनके मोबाइल में ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाते हुए जानकारी लेता गया.

ठग बोला 24 घंटे में वापस आ जाएंगे रुपए

ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होते ही अचानक रिटायर्ड बैंक अधिकारी सत्यप्रकाश के मोबाइल पर बैंक खाते से रुपए निकलने के मैसेज आते गए. जब उन्होंने इस बारे में ठग से पूछा तो उसने 24 घंटों में रुपए वापस आने की बात कही. तब तक उनके 3 बैंक खातों से 8 लाख 70 हजार रुपए डेबिट हो चुके थे. हालांकि करीब एक महीने तक जब रुपये वापस नहीं आए तो उन्हें ठगी का अहसास हुआ और साइबर सेल पहुंच कर उन्होंने मामले की शिकायत दर्ज कराई.

'खाता फ्रीज कराकर रकम रिकवरी का कर रहे प्रयास'

इस मामले में ग्वालियर सीएसपी रोबिन जैन का कहना है कि "पीड़ित रिटायर्ड बैंक अधिकारी ने अपने साथ हुई ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज कराई है. उन्हें बैंक के ऐप के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बनाया गया है. उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है साथ ही प्रयास किया जा रहा है की जिस खाते में रकम ट्रांसफर हुई है उसे फ्रीज कर राशि वापस कराई जाए साथ ही मामले में आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी करने का भी प्रयास किया जा रहा है."