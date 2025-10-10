ग्वालियर में BIS का कॉनक्लेव, लोगों को बताया कैसे पहचानें उत्पादों की गुणवत्ता
ग्वालियर में भारतीय मानक ब्यूरो कॉन्क्लेव आयोजित, कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा तहसील स्तर पर भी आयोजित हो स्टेकहोल्डर कॉन्क्लेव.
Published : October 10, 2025 at 3:48 PM IST
ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारतीय मानक ब्यूरो ने गुरुवार को स्टेकहोल्डर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया. इसमें भितरवार विधायक मोहन सिंह राठौड़ और भारतीय मानक ब्यूरो नोएडा शाखा के निदेशक विक्रांत ने लोगों को किसी भी वस्तु और उत्पाद की जानकारी को लेकर जागरूक होने की बात कही. वहीं इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे.
बीआईएस ने आयोजित कराया जागरूकता कार्यक्रम
भारत में तेजी से बढ़ती औद्योगिक प्रगति और बाजार में वस्तुओं की गुणवत्ता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है रही है. लेकिन सरकार का मानना है उद्योग जगत से लेकर आम उपभोक्ता तक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व भी जरूरी है. ऐसे में हर उपभोक्ता को जागरूक होना जरूरी है. वह यह जान सके कि बाजार में जो भी वस्तु उपलब्ध है उसकी गुणवत्ता की कितनी गारंटी है. इसी उद्देश्य के साथ ग्वालियर में भारतीय मानक ब्यूरो का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ.
तहसील स्तर पर कराएं कार्यक्रम: मंत्री राकेश शुक्ला
कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि "वस्तुओं की गुणवत्ता को जनसाझेदारी से सुनिश्चित करना समाज का दायित्व है. उन्होंने भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यप्रणाली की सराहना की. साथ ही शुक्ला ने कहा कि "उपभोक्ताओं को जागरूक करने वाले ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन तहसील स्तर पर भी होना चाहिए." इस दौरान उन्होंने भारतीय मानक ब्यूरो को आने वाले समय में भिंड जिले में भी इस तरह के कार्यक्रम तहसील स्तर पर आयोजित कराने का आमंत्रण भी दिया.
नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक आयोजन से दिया संदेश
इस आयोजन में उद्योग जगत से जुड़े कई बड़े प्रतिनिधि भी शामिल हुए. उनके समक्ष भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया. जिसमें बीआईएस केयर ऐप और गुणवत्ता उत्पादों के बारे में प्रस्तुति देकर लोगों को जागरूक किया गया.
'समृद्ध भविष्य सिर्फ साझेदारी से संभव'
कार्यक्रम के अंत में भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक एवं प्रमुख विक्रांत ने कहा, "भारतीय मानक ब्यूरो की नीति एवं कार्य प्रणाली आमजन के लिए उपयोगी है. समृद्ध भविष्य केवल सहयोग और साझेदारी के माध्यम से ही संभव है. बीआईएस इसी साझा प्रयास से देश को नेतृत्व प्रदान करता है"
ऊर्जा मंत्री नहीं आए तो शुक्ला को बुलाया
पूर्व निधारित कार्यक्रम के अनुसार BIS के इस कॉनक्लेव में कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया था. लेकिन अंतिम समय में वे किसी निजी कराणों के नहीं आ सके, तो आनन फानन में कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला से संपर्क कर उन्हें बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया.