ग्वालियर: किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम पर बेचने की ठगी हो या एक जमीन पर कई खरीदारों का दावा जैसे धोखाधड़ी के मामले अक्सर सामने आते हैं. लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दलालों ने डेढ़ सौ बीघा जमीन भूतों यानी मारे हुए लोगों के जरिए बेच दी. ये जमीन खरीदने वाली गाजियाबाद की कंपनी अब सदमे में है, क्योंकि उन्हें डेढ़ करोड़ रुपये की चपत लग चुकी है.

गजियाबाद की कंपनी ग्वालियर में करना चाहती थी इन्वेस्ट

असल में उत्तर प्रदेश के गजियाबाद की प्रॉपर्टी डीलिंग कंपनी कृष्ण लैंडकॉम जमीन खरीद कर अपने प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स डेवलप कर बेचने का व्यापार करती है. ग्वालियर में भी यह कंपनी इन्वेस्टमेंट कर अपना बिसनेस करना चाहती थी. जिसके लिए उन्होंने ग्वालियर के सुरेश कुमार को कंपनी प्रतिनिधि नियुक्त किया था. कंपनी के लिए जमीन की तलाश में सुरेश की पहचान जितेन्द्र राजपूत नाम के प्रॉपर्टी डीलर से हुई. जिसके जरिए वह पांच और दलालों के संपर्क में आया.

पंजीयन कर्मचारी ने किया था आगाह, करा दी 27 रजिस्ट्रियां

इन सभी जमीन दलालों ने सुरेश को ग्वालियर के किटोरा, काशीपुर समेत अलग ग्रामीण इलाकों में प्रॉपर्टी दिखायी. कंपनी को भी भाव और जमीन पसंद आई तो सौदा पक्का कर दिया गया. कंपनी ने इन दलाओं के जरिए करीब 150 बीघा जमीन खरीदी. जिसके लिए 27 रजिस्ट्रियां की गईं. इसी बीच एक रजिस्ट्री के दौरान ग्वालियर के पंजीयन कार्यालय में पदस्थ एक कर्मचारी को रजिस्ट्री के कागजात देख कर संदेह हुआ तो उसने कंपनी प्रतिनिधि सुरेश कुमार को आगाह भी किया.

मरे लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेजों से सौदा

जब इन जमीनों की रजिस्ट्रियां हो गईं तो कब्जा लेने के लिए सुरेश कुमार मौके पर गए लेकिन वहां किसान खेती कर रहे थे. ये देख कर वे चौंक गए. जब उनसे बात हुई तो पता चला कि ये जमीने उन किसानों की है और उन्होंने किसी को भी इन्हें नहीं बेचा है.

ये सुनकर सुरेश कुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई. इसके बाद जब दस्तावेज चेक कराए गए तो पता चला कि, जिन किसानों के नाम से ये जमीनें बेची गई वे मार चुके थे और उनके नाम पर फर्जी आधार कार्ड और बैंक खाते खुलवा कर फर्जी दास्तावेज तैयार कराए गए थे. कम्पनी द्वारा भुगतान भी इन्ही बैंक खातों में किया गया था.

मामले में ठग दलालों पर FIR दर्ज

अपने साथ हुई ठगी का अहसास होते ही सुरेश बैंक पहुचे जहां पता चला कि, सभी बैंक खातों में ट्रांसफर हुआ डेढ़ करोड़ रुपये निकला जा चुका था. इतना सब होने के बाद सुरेश कुमार ग्वालियर के विश्वविद्यालय पुलिस थाना पहुचे और मामले FIR दर्ज करायी.

वहीं थाना प्रभारी रवीन्द्र कुमार के मुताबिक "प्रॉपर्टी दलालों के एक गिरोह के द्वारा गाजियाबाद की कंपनी से जमीन खरीदी के नाम पर ठगी का मामला दर्ज किया गया है. आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास के साथ ही मामले की जांच भी की जा रही है.टट