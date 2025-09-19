ETV Bharat / state

अंग्रेजों के जमाने की वो जेल, जो आज है ज्ञान का भंडार, सलाखों के पीछे कैदी नहीं किताबें

वैसे तो सेंट्रल लाइब्रेरी का एतिहास सिंधिया राजवंश से जुड़ा हुआ है, तत्कालीन महाराजा सिंधिया ने सन 1927 में ग्वालियर में लाइब्रेरी की शुरुआत की थी. उस वक्त इसे 'अलीजा बहादुर लाइब्रेरी' के नाम से जाना जाता था. लगभग 1 साल बाद 1928 में इस लाइब्रेरी को ग्वालियर के महाराज बाड़ा पर बने पुराने न्यायालय और जेल भवन पर शिफ्ट किया गया. इसके बाद इसे सेंट्रल लाइब्रेरी का भी दर्जा दिया गया.

ग्वालियर: जब भी बात ग्वालियर चंबल की आती है, तो अनायास ही जहन में तस्वीर डकैत और बीहड़ों की आने लगती है, क्योंकि लंबे समय तक यहां पहले अंग्रेजों और फिर डकैतों ने लोगों को सताया है. मध्य प्रदेश का ग्वालियर अपने आप में कई ऐतिहासिक निशानियां संजोए हुए हैं. ग्वालियर में स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी अंग्रेजों के जमाने की है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि यह स्थान पर लाइब्रेरी बनी हुई है. वहां कभी न्यायालय और जेल हुआ करती थी. जिसके निशान आज भी इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं.

अंग्रेजों के जमाने में था ऊपर न्यायालय, नीचे जेल

सेंट्रल लाइब्रेरी के मैनेजर विवेक कुमार सोनी ने ETV भारत से बातचीत में बताया कि "इस लाइब्रेरी को बने लगभग 100 साल होने को है, लेकिन जिस स्थान पर यह लाइब्रेरी बनी है. वहां पहले अंग्रेजों के जमाने में न्याय मिलता था, इस भवन के प्रथम तल पर न्यायालय संचालित होता था. जहां ग्वालियर में आने वाले तमाम प्रकरणों पर न्यायाधीश सुनवाई करते थे और निचले तल पर यह हुआ करती थी.

अब बैरकों में किताबों का कब्जा

इस लाइब्रेरी का पुराना आर्किटेक्चर आज भी इस बात का गवाह के निचले हिस्से में जेल का संचालन होता था. यहां बैरक थी, जिनमें कैदियों को रखा जाता था. बकायदा आज भी बैरक कॉरिडोर यहां देखा जा सकता है. हालांकि उसमें लगे ज्यादातर सलाखों के दरवाजे हटा दिए गए हैं. जिससे कि इनका उपयोग लाइब्रेरी के रूप में किया जा सके. वही बैरकों में तमाम किताबें संरक्षित हैं.

काल कोठरी में नहीं पहुंचती थी रोशनी

कैदियों की बैरक के साथ-साथ उत्तर यहां एक बड़ी काल कोठरी भी है. जिसे पूरी तरह भारी पत्थरों से बनाया गया था. इस काल कोठरी में दरवाजे के अलावा निकलने का कोई रास्ता नहीं था. उस वक्त इतना अंधेरा होता था कि अंदर रोशनी भी बमुश्किल से आती थी.

आज भी मौजूद है लोहे की सलाखें, पत्थर का दरवाजा

काल कोठरी तक अपराधियों को भेजने के लिए अलग से सीढ़ियां थी. उन सीढ़ियों पर दरवाजा भी भारी पत्थर का लगा था. जिसे आसानी से नहीं हटाया नहीं जा सकता था. ये दरवाजा और सीढ़ियां आज भी इस लाइब्रेरी में मौजूद है. कैदियों की बैरक में लोहे की सलाखों वाले दरवाजे तो अभी भी हैं, लेकिन उन्हें अब पत्थर की चौखट लगाकर खोल दिया गया है. कुछ सलाखें इनके इतिहास को दर्शाने के लिए यथावत रखी गई हैं.

बिना ऐतिहासिक छेड़छड़, 7 साल पहले आधुनिक हुई लाइब्रेरी

आज यह लाइब्रेरी लगभग 100 साल पुरानी हो चली है. समय के साथ-साथ इतिहास का महत्व है और ज्ञान की आवश्यकता का समागम अब भी यहां देखने को मिलती है. यह संभव हुआ केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट योजना के तहत. इस स्मार्ट सिटी ने 2018 में सेंट्रल लाइब्रेरी की इस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण किया. जिससे इतिहास के निशानों को यथावत बरकरार रखा जाए और उसे आज के दौर से जोड़ा जा सके.

बड़ी बात यह थी कि यहां उन्हें ऐतिहासिक चीजों को हटाया नहीं गया, बल्कि उन्हें भी रीस्टोर किया गया है. दीवार और छत पर लगे उस जमाने के पत्थरों को बदलने की जगह घिसाई कर साफ कराया गया. जिससे उसका ऐतिहासिक महत्व धूमिल ना हो.

ग्वालियर में सबसे बड़ी लाइब्रेरी

लाइब्रेरी मैनेजर विवेक कुमार सोनी बताते हैं कि " क्षेत्रफल की दृष्टि से यह लाइब्रेरी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है. इस लाइब्रेरी का क्षेत्रफल 92 हजार 500 वर्ग फीट है. जो तीन फ्लोर का है और 60 कमरे हैं. 550 छात्र मेंबरशिप लेकर यहा रोजाना पढ़ाई करने आते हैं. यहां 88,640 से ज्यादा किताबें ज्ञान के भंडार के तौर पर उपलब्ध हैं. जो 12 भाषाओं में प्रकाशित हैं. सबसे बड़ी उपलब्धि इसी लाइब्रेरी में भारत के संविधान की मूल प्रति भी संरक्षित कर रखी गई है.