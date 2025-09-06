ETV Bharat / state

ग्वालियर के भाजपा-बसपा के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल, जीतू पटवारी बोले- मोदी और आरएसएस से हमारा मुकाबला

ग्वालियर के भाजपा और बसपा के कई कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन. भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में जीतू पटवारी ने किया स्वागत.

GWALIOR BJPBSP WORKER JOIN CONGRESS
ग्वालियर के भाजपा-बसपा के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 10:55 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए शनिवार का दिन गणेश विसर्जन के साथ इसलिए भी शुभ रहा क्योंकि लंबे समय बाद भाजपा और बसपा के 66 कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए. इन कार्यकर्ताओं को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया. इसके बाद पटवारी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा मुकाबला किससे है. पटवारी ने आगे कहा कि हमारा मुकाबला नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस से है जो झूठ को सच बताकर श्रेय ले रहे हैं.

'जीएसटी ने अर्थव्यवस्था का नाश कर दिया'

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि "केंद्र सरकार जब जीएसटी लेकर आई तब राहुल गांधी ने कहा था कि इससे पूरे देश का व्यापार मर जाएगा. इसकी चपेट में शहरों के छोटे व्यापारी आएंगे. रोजगार और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और ऐसा हुआ भी. लेकिन अब 8 साल बाद भाजपा को समझ में आया कि हमने अर्थव्यवस्था का नाश कर दिया. अब जीएसटी का नया फार्मूला लेकर आए, उसमें भी श्रेय लेना चाहते हैं. अब केंद्र सरकार को अपने पाप छिपाने के लिए इवेंट करना पड़ रहा है."

STATE PRESIDENT JITU PATWARI
भाजपा और बसपा के कई कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन (ETV Bharat)

'अवैध काम करने वाले डर कर भागे'

जीतू पटवारी ने कहा कि "15-18 महीने पहले जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे थे, उनकी लिस्ट बना ली गई थी. जिनके डंपर चलते थे, अवैध कॉलोनियों, अवैध शराब और अवैध क्रेशर समेत अन्य गलत कामों में लिप्त थे. जिनकी कांग्रेस में कोई आस्था नहीं थी, वो अपने व्यापार का पालन-पोषण करने के लिए कांग्रेस का दामन थाम कर रखे थे. ऐसे लोग ही छोड़कर गए हैं. आज हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, यदि भाजपा में जुड़ते तो भाजपा इसका बड़ा इवेंट बनाती लेकिन हम इसमें भरोसा नहीं रखते."

BJP BSP WORKERS JOIN CONGRESS
भाजपा और बसपा के 66 कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल (ETV Bharat)
BJP BSP WORKERS JOIN CONGRESS
भाजपा और बसपा के 66 कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल (ETV Bharat)

'आप लोग भी तो थाली बजाने आए होंगे'

आपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि "25 मिनट में हमारी सेना ने पाकिस्तान के 9 ठिकानें नेस्तनाबूद कर दिए. हमारे विदेश मंत्री बताते रहे कि हम यहां अटैक कर रहे, वहां अटैक कर रहे. उस समय पूरा देश साथ-साथ था. राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और देश का एक-एक नागरिक सेना और सरकार के साथ था. लेकिन जब पाकिस्तान पर कब्जा करने का समय आया तो ट्रंप ने कहा चुप, तो चुप हो गए. पटवारी ने कहा मैं आप लोगों से ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने इसे जिया है. जब ये थाली बजवा रहे थे, तब आप लोग भी आए होंगे थाली बजाने, जब बीजेपी में थे."

Congress membership BJP BSP WORKERS
जीतू पटवारी बोले- मोदी और आरएसएस से हमारा मुकाबला (ETV Bharat)

ग्वालियर जिला ग्रामीण के 66 कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल

बता दें कि शनिवार को जिन 66 भाजपा-बसपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है, वो सभी कार्यकर्ता ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के हैं. इनमें भाजपा के 60 पूर्व कार्यकर्ता, जिनमें पूर्व जनपद अध्यक्ष महेश जाटव, पूर्व जिला मंत्री महिला मोर्चा पुष्पा जाटव, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष महबूब अली समेत अन्य भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हैं. जबकि बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बाल किशन राजे और पूर्व सरपंच माराज सिंह समेत 6 लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है.

