ग्वालियर: सिंधिया स्टेट यानी मराठा राजघराना जिसने कई दशकों तक ग्वालियर में राज किया. मूलरूप से सिंधिया राजपरिवार महाराष्ट्र से आकर यहां स्थापित हुआ था. उनके साथ ही इस क्षेत्र में मराठी लोग भी बड़ी संख्या में यहां बसे. यही वजह है कि सिंधिया स्टेट में राजमहल के पास ही एक पूरा इलाका मराठाओं के लिए बसाया गया. इस क्षेत्र को आज भी शिंदे की छावनी के नाम से जाना जाता है.

आज भी यहां कुछ हद तक मराठी संस्कृति की झलक दिखाई देती है. यही वजह है कि जब गणेशोत्सव का समय आता है तो महाराष्ट्र की तरह ही शिंदे की छावनी में भी गणेश महोत्सव बड़े ही धूम धाम से मनाया जाता है. ग्वालियर चंबल अंचल की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा भी प्रतिवर्ष यहीं स्थापित की जाती है. इस साल भी यहां 21 फीट की गणेश प्रतिमा विराजित की गई है.

शिंदे की छावनी में विराजे हैं 21 फीट के गणेश (ETV Bharat)

इस साल 21 फीट की गणेश प्रतिमा स्थापित

शिंदे की छावनी में खल्लासीपुरा इलाका उत्सव माना रहा है. हर तरफ जयकारे लग रहे हैं क्योंकि एक बार फिर खल्लासीपुरा में राजा अपने भक्तों को दर्शन देने आ चुका है. गणेश महोत्सव की शुरुआत होते ही खल्लासीपुरा की गणेशोत्सव कमेटी ने हर साल की तरह इस वर्ष भी अंचल की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा स्थापित की है. यह प्रतिमा लगभग 21 फीट यानी दो मंजिला ऊंची प्रतिमा जिसके दूर से ही भक्त को दर्शन हो जाएं.

पिछले 5 साल से स्थापित हो रही है बड़ी प्रतिमा (ETV Bharat)

पिछले 21 वर्षों से यहां मनाया जा रहा गणेश महोत्सव

ईटीवी भारत ने भी इस विशाल गणेश प्रतिमा के पंडाल में पहुंच कर दर्शन किए और खल्लासीपुरा के राजा के बारे में चर्चा की. यहां श्रीजी के सेवादार पंडित सुखदेव शर्मा ने बताया कि "खल्लासीपुरा में पिछले 21 वर्षों से हर साल धूमधाम से गणेश प्रतिमा स्थापित कर गणेश महोत्सव मनाया जाता है. पहले 8-10 फीट की छोटी प्रतिमा बैठाई जाती थी लेकिन पिछले 5 साल से बड़ी प्रतिमा की स्थापना हो रही है. इस साल 21 फीट की प्रतिमा है जबकि पिछले साल 25 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई थी."

सिंधिया परिवार और मराठी लोग आते हैं पूजा करने

पंडित सुखदेव शर्मा ने बताया कि "शिंदे की छावनी सिंधिया स्टेट के जमाने का क्षेत्र है. आज भी यहां सिंधिया परिवार के लोग और अन्य मराठा परिवार गणेश महोत्सव में गणपति की पूजा करने आते हैं. इन 11 दिनों तक भगवान गणेश से सभी प्रथना करते हैं कि, वे हमेशा इस क्षेत्र और ग्वालियर के लोगों पर अपनी कृपा बनाये रखें."

खल्लासीपुरा में गणेश प्रतिमा स्थापित (ETV Bharat)

दूर से हो जाते हैं गणपति के दर्शन

इतनी बड़ी प्रतिमा स्थापित किए जाने के पीछे की वजह जब हमने जानने का प्रयास किया तो पंडित सुखदेव शर्मा का कहना था कि, "यहां आने वाले भक्त, समिति सदस्य और इस क्षेत्र के रहवासी सभी मिलजुल कर यह महोत्सव मनाते हैं. सभी अपना सहयोग करते हैं जिससे अच्छे से अच्छा कार्य संपन्न हो सके इतनी बड़ी प्रतिमा के होने से सभी भक्तों को दूर से ही श्री जी के दर्शन हो जाते हैं."

चतुर्थी नहीं पंचमी पर हुई स्थापना

कहने को तो देश भर में गणेश चतुर्थी पर ही गणेश प्रतिमाओं की स्थापना हो जाती है लेकिन खल्लासीपुर में स्थापना पंचमी के दिन हुई है. वजह इतनी विशाल प्रतिमा को स्थापना स्थल तक लाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है. पंडित सुखदेव शर्मा का कहना है कि "प्रतिमा विशाल है और इसे यहां लाने में देरी की वजह शहर के गड्ढे और इलेक्ट्रिसिटी लाइन बनी. क्योंकि गड्ढों से गुजरते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ी नहीं तो प्रतिमा के असुंतलित होकर गिरने की संभावना रहती है. वहीं शहर की गलियों बिछे इलेक्ट्रिसिटी वायर लाइन के जाल से भी उलझन बड़ी लेकिन करीब 22 घंटे का सफर तय कर प्रतिमा अपने स्थान पर पहुंची और रात 11 बजे विधिवत पूजन कर स्थापना की गई.

तंग इलाका होने से एक साथ इकट्ठा नहीं होती भक्तों की भीड़

जिस इलाके में यह विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है वहां संकरी गली है. ऐसे में यहां ज्यादा भक्त इकट्ठा नहीं हो पाते हैं. वैसे तो इस उत्सव में पूरे ग्वालियर अंचल से हजारों लोग आते है लेकिन तंग गलियां होने की वजह से आरती पूजन के समय 300 से 500 भक्त ही इकट्ठा हो पाते हैं.

मुंबई की तरह दिखता है उत्साह

भले इस क्षेत्र में मराठी लोगों की जागीर रही है लेकिन आज जब गणेश उत्सव मनाया जाता है तो यहां मराठा परंपराओं के साथ साथ सभी भक्तों के भाव का ध्यान रखा जाता है. समिता का पूरा प्रयास रहता है कि हर साल यहां भी मुंबई जैसे ही भव्य और विशाल गणेश जी विराजमान हों.