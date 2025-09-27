ETV Bharat / state

खजाने वाली माता, सोने की कसौटी से बनी है प्रतिमा, सिंधिया राजवंश के खजाने में हुआ था चमत्कार

ग्वालियर के बहोड़ापुर इलाके में जनकताल के ठीक पास में ऊंची पहाड़ी पर भेलसे वाली माता का मंदिर बना है. ये मंदिर मराठाओं की कुलदेवी का है. यहां तुलजापुर वासिनी महिषासुर मर्दिनी माता विराजमान हैं. खड़ी सीढ़ियां चढ़कर माता के पास पहुंचना ही भक्तों की परीक्षा से कम नहीं है. हालांकि, नवरात्र में यहां देश भर के बड़े देवी मंदिरों की तरह हर दिन भीड़ नहीं होती है. लेकिन अष्टमी और नवरात्र के दिन भव्य मेला लगता है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ ही मराठी लोग भी पहुंचते हैं.

ग्वालियर: विंध्याचल पर्वतमाला से घिरा है ग्वालियर और यहीं एक पहाड़ी पर स्थित भेलसे वाली माता का मंदिर है. जहां विराजमान माता को खजाने वाली माता भी कहते हैं. माता की यह प्रतिमा विदिशा से आई थी. लेकिन इसे लाया नहीं गया था. इस प्रतिमा के ग्वालियर पहुंचने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है. माता इस तरह से ग्वालियर पहुंची थी कि सिंधिया राजवंश को भी सरप्राइज मिला था.

सिंधिया राजवंश ने कराया था मंदिर का निर्माण

इस मंदिर की कहानी भी अपने आप में अनोखी है. कहते हैं कि इस मंदिर को सिंधिया राजवंश ने 176 साल पहले बनवाया था. इस मंदिर के पुजारी अजय कुमार भेलसेवाले ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया, " वे इस मंदिर में सेवा करने वाले 7वीं पीढ़ी हैं. मंदिर के इतिहास के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि माता की यह प्रतिमा ग्वालियर या चंबल क्षेत्र की नहीं है. ये प्रतिमा एक युद्ध के दौरान हुई सिंधिया राजवंश की जीत के बाद लाए गए खजाने में निकली थी. इसी वजह से इन्हें खजाने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है."

भेलसे वाली माता का मंदिर में मालवा की दिखाई देती है झलक (ETV Bharat)

युद्ध जीतने के बाद लाए गए खजाने में निकली थी माता

इस कहानी की गहराई जानने पर पता चला कि आज का 'विदिशा' पहले 'भेलसा' के नाम से जाना जाता था. उस दौरान सिंधिया रियासत के तत्कालीन सेनापति गोविंदराव विट्ठल वहां युद्ध लड़ने गए थे. उन्होंने भेलसा पर फतह हासिल की और उसके बाद उस दौरान के रिवाज के अनुसार वहां से खजाना ग्वालियर साथ ले आए. जब यहां खजाना राजकोष में जमा कराया गया तो उसी में माता की यह प्रतिमा निकली. इस बात की जानकारी जब तत्कालीन सिंधिया महाराज जीवाजी राव सिंधिया को लगी तो उन्होंने इसे माता का आशीर्वाद मान कर प्रतिमा को बहोड़ापुर इलाके में स्थित जनकताल से लगी पहाड़ी पर मंदिर बनवाकर स्थापित कराया.

कसौटी के पत्थर से बनी है खजाने वाली माता की प्रतिमा (ETV Bharat)

कसौटी के पत्थर से बनी है मां की प्रतिमा

तुलजापुर वासिनी माता की यहां प्रतिमा भी अपने आप में बहुत खास है, काले रंग की पाषाण प्रतिमा में माँ का स्वरूप बेहद मनमोहक है, उनके चेहरे पर तेज दिखाई देता है. कदमों की तरफ मां महिषासुर का संहार करती दिखाई देती हैं और जो सबसे बड़ी बात इस प्रतिमा की है की यह प्रतिमा किसी साधारण पत्थर से नहीं बनी बल्कि यह प्रतिमा उस कसौटी के पत्थर से बनी है, जिस पर घिसकर सोने को आंका जाता है कि वह असली है या नहीं. यह प्रतिमा उसी कसौटी के पत्थर से बनी है और इसी वजह से माता का रंग काला है.

युद्ध जीतने के बाद लाए गए खजाने में निकली थी माता (ETV Bharat)

मालवा और महल की दिखाई देती है झलक

चूंकि यहां प्रतिमा मूल रूप से भेलसा यानी विदिशा से आई है. इसलिए इस मंदिर का निर्माण भी मालवा के मंदिरों की झलक के साथ कराया गया था. यहां महाकाल मंदिर की तरह ही 2 दीप स्तंभ बने हैं. जिन में हर स्तंभ पर 351 मोर बने हैं, जिनमें दीप जलाए जाते हैं. इसके अलावा ये मंदिर महलों की तरह दो मंजिला है. जिसमे गर्भगृह के बाहर बने हॉल में अनुष्ठान होते थे. नीचे के तल पर अनुष्ठान का आयोजन होता था और ऊपरी तल पर बैठकर महिला वर्ग अनुष्ठान को देखती थीं.

माता के लिए लगता है विशेष मराठी प्रसाद

ये मंदिर आज भी लोगों की आस्था का केंद्र है. भेलसे वाली माता मराठी लोगों की कुलदेवी भी मानी जाती हैं. यही वजह है कि मराठी परंपरा का पालन मंदिर में भी दिखता है. मंदिर के पुजारी पंडित अजय कुमार ने बताया, "जब नवरात्रि शुरू होती हैं तो जिन मराठी परिवारों में नवरात्रि मनाई जाती है वे अपने घरों में एक खास किस्म का पापड़ नुमा पकवान तैयार करते हैं. जिसे माता के पास नौ दिनों तक रखा जाता है. इसके बाद नवमी के दिन प्रसाद के रूप में इसका वितरण किया जाता है."