ETV Bharat / state

ग्वालियर एयरबेस पर जब MIG 21 के सामने अमेरिका का F-15 हांफने लगा, अब यादें ही शेष

अद्बभुत शौर्य का प्रतीक MIG 21 का ग्वालियर एयरबेस से दिली रिश्ता. अब मिग-21 की गूंज नहीं सुनाई देगी. लड़ाकू विमान को अंतिम विदाई.

GWALIOR AIRBASE RELATION MIG 21
अब मिग-21 की गूंज नहीं सुनाई देगी (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 2:39 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 5:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर : भारतीय वायु सेना में बीते 60 साल से शौर्य व शक्ति का प्रतीक रहे मिग-21 (MIG-21) अब खामोश हो गए. 6 दशकों से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े की ताकत रहे रूसी लड़ाकू विमान मिग-21 शुक्रवार को सेवामुक्त हो गए.

60 साल से ज्यादा समय तक देश की शान रहा MIG-21

60 से अधिक वर्षों की सेवा देने के बाद मिग-21 लड़ाकू विमान को औपचारिक रूप से रिटायर किया गया. एयरफोर्स से विदा हुए MIG 21 को चंडीगढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतिम सलामी दी. ग्वालियर एयरबेस से भी MIG 21 का अटूट नाता रहा है.

FINAL FAREWELL FIGHTER AIRCRAFT
मिग 21 की खासियत (ETV Bharat Info)

21 साल पहले ग्वालियर में लड़ाकू विमानों का अभ्यास

MIG-21 से ग्वालियर एयर फोर्स स्टेशन की यादें कभी भुलाई नहीं जा सकती. ग्वालियर एयरबेस के मिग 21 ने भी समय-समय पर देश की रक्षा की. आज से 21 साल पहले ग्वालियर एयरबेस पर साल 2004 में कोप इंडिया अभ्यास में अमेरिकी वायुसेना के साथ मिग 21 ने दमदार प्रदर्शन किया था. उस समय MIG 21 के सामने अमेरिका का F-15 हांफने लगा था. 6 दशक से ज्यादा अनवरत सेवा के बाद अब मिग 21 की यादें ही रह जाएंगी. मिग 21 के शौर्य व शक्ति को ग्वालियर ने काफी करीब से देखा है.

ग्वालियर एयरबेस से थर्राते हैं दुश्मन देश

ग्वालियर एयरबेस देश की वायुसेना के लिए काफी अहम माना जाता है. इसलिए यहां से मिग-21 की उड़ानें होती रही हैं. दुश्मन देशों में मिग-21 के साथ ही ग्वालियर एयरबेस की दहशत रही है. पाकिस्तान से जितनी बार युद्ध हुए, उसमें ग्वालियर एयरबेस से उड़े मिग-21 ने पाक आर्मी की हालत खराब कर दी. वर्ष 1965, 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में इसी एयरफोर्स स्टेशन से लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी थी.

GWALIOR AIRBASE RELATION MIG 21
ग्वालियर एयरबेस (Credit : Defence department)

ग्वालियर के लोगों को साल 2022 से मिग-21 की गूंज नहीं सुनाई दी. भारतीय वायुसेना के विभिन्न आयोजनों में भी ग्वालियर एयरबेस के मिग-21 ने शानदार प्रदर्शन किया.

पाकिस्तान से 1971 में हुए युद्ध में मिग 21 का कमाल

मिग-21 की ताकत पाकिस्तान से 1971 में हुए युद्ध में सबसे ज्यादा दिखी थी, जब कठिन हालात में भी मिग-21 ने ढाका में हमला किया था. इसी हमले से युद्ध का रिजल्ट दिख गया था. देश के 60 साल के लंबे इतिहास में मिग-21 ने बखूबी पॉवर का प्रदर्शन किया. एयरफोर्स के जितने भी ऐतिहासिक मिशन हुए, उसमें मिग-21 ने भारत की शान बढ़ाई है. इसीलिए मिग-21 का अहसान देश कभी भूल नहीं सकता. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स अब तक मिग-21 का मेंटीनेंस करता रहा है.

Last Updated : September 26, 2025 at 5:02 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MIG 21 SYMBOL BRAVERYFINAL FAREWELL FIGHTER AIRCRAFTINDIAN AIR FORCEGWALIOR NEWSGWALIOR AIRBASE RELATION MIG 21

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मैहर में प्रसाद की पंचायत: किस दुकान से कितना प्रसाद लेना जरुरी? जानें नियम

खुरई के इस दुर्गा पंडाल में दूसरों के हित की कामना, भक्ति के रस में डूबा किन्नर समुदाय

कभी सिंधिया राजवंश का पिकनिक स्पॉट थी स्वर्णरेखा नदी, ग्वालियर की लाइफ लाइन हुई नाले में तब्दील

कश्मीरी पंडित और लेह लद्दाख के छात्र जबलपुर से कर सकेंगे पढ़ाई, सरकार ने की खास व्यवस्था

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.