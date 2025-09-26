ग्वालियर एयरबेस पर जब MIG 21 के सामने अमेरिका का F-15 हांफने लगा, अब यादें ही शेष
अद्बभुत शौर्य का प्रतीक MIG 21 का ग्वालियर एयरबेस से दिली रिश्ता. अब मिग-21 की गूंज नहीं सुनाई देगी. लड़ाकू विमान को अंतिम विदाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 2:39 PM IST|
Updated : September 26, 2025 at 5:02 PM IST
ग्वालियर : भारतीय वायु सेना में बीते 60 साल से शौर्य व शक्ति का प्रतीक रहे मिग-21 (MIG-21) अब खामोश हो गए. 6 दशकों से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े की ताकत रहे रूसी लड़ाकू विमान मिग-21 शुक्रवार को सेवामुक्त हो गए.
60 साल से ज्यादा समय तक देश की शान रहा MIG-21
60 से अधिक वर्षों की सेवा देने के बाद मिग-21 लड़ाकू विमान को औपचारिक रूप से रिटायर किया गया. एयरफोर्स से विदा हुए MIG 21 को चंडीगढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतिम सलामी दी. ग्वालियर एयरबेस से भी MIG 21 का अटूट नाता रहा है.
21 साल पहले ग्वालियर में लड़ाकू विमानों का अभ्यास
MIG-21 से ग्वालियर एयर फोर्स स्टेशन की यादें कभी भुलाई नहीं जा सकती. ग्वालियर एयरबेस के मिग 21 ने भी समय-समय पर देश की रक्षा की. आज से 21 साल पहले ग्वालियर एयरबेस पर साल 2004 में कोप इंडिया अभ्यास में अमेरिकी वायुसेना के साथ मिग 21 ने दमदार प्रदर्शन किया था. उस समय MIG 21 के सामने अमेरिका का F-15 हांफने लगा था. 6 दशक से ज्यादा अनवरत सेवा के बाद अब मिग 21 की यादें ही रह जाएंगी. मिग 21 के शौर्य व शक्ति को ग्वालियर ने काफी करीब से देखा है.
#WATCH | Chandigarh | MIG-21 aircraft flies in formation with indigenous Tejas Aircraft, giving out the message 'I hand over the glory to the next lineage'.— ANI (@ANI) September 26, 2025
MiG-21s were inducted into the Indian Air Force in 1963, and will be decommissioned today after 63 years of service. pic.twitter.com/pXwDmDb5fx
The Legacy of a Legend, the #MiG21— Defence PRO Chennai (@Def_PRO_Chennai) September 22, 2025
Valour, Courage & Precision of #IndianAirForce manifested in MiG-21 for over 62 years
Time has arrived for paying one last tribute to the machine & the brave men behind it
On 26 Sep ’25, Mig-21 will be bid farewell, whose legend will live on pic.twitter.com/FurED3qiEy
ग्वालियर एयरबेस से थर्राते हैं दुश्मन देश
ग्वालियर एयरबेस देश की वायुसेना के लिए काफी अहम माना जाता है. इसलिए यहां से मिग-21 की उड़ानें होती रही हैं. दुश्मन देशों में मिग-21 के साथ ही ग्वालियर एयरबेस की दहशत रही है. पाकिस्तान से जितनी बार युद्ध हुए, उसमें ग्वालियर एयरबेस से उड़े मिग-21 ने पाक आर्मी की हालत खराब कर दी. वर्ष 1965, 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में इसी एयरफोर्स स्टेशन से लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी थी.
ग्वालियर के लोगों को साल 2022 से मिग-21 की गूंज नहीं सुनाई दी. भारतीय वायुसेना के विभिन्न आयोजनों में भी ग्वालियर एयरबेस के मिग-21 ने शानदार प्रदर्शन किया.
- करगिल युद्ध की 20वीं वर्षगांठ से पहले ग्वालियर एयरबेस पर कार्यक्रम का आयोजन
- जम्मू में ड्रोन हमले के बाद ग्वालियर एयरबेस की बढ़ाई गई सुरक्षा
पाकिस्तान से 1971 में हुए युद्ध में मिग 21 का कमाल
मिग-21 की ताकत पाकिस्तान से 1971 में हुए युद्ध में सबसे ज्यादा दिखी थी, जब कठिन हालात में भी मिग-21 ने ढाका में हमला किया था. इसी हमले से युद्ध का रिजल्ट दिख गया था. देश के 60 साल के लंबे इतिहास में मिग-21 ने बखूबी पॉवर का प्रदर्शन किया. एयरफोर्स के जितने भी ऐतिहासिक मिशन हुए, उसमें मिग-21 ने भारत की शान बढ़ाई है. इसीलिए मिग-21 का अहसान देश कभी भूल नहीं सकता. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स अब तक मिग-21 का मेंटीनेंस करता रहा है.