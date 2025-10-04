ETV Bharat / state

त्योहारी सीजन में मिलावट माफिया एक्टिव, 2 हजार किलो मावा जब्त, जानिए कैसे पहचाने असली-नकली

शुक्रवार को ग्वालियर के सिरोल इलाके में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2 ऑटो से एक टन से ज्यादा मावा जब्त किया है. ग्वालियर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सचिन श्रीवास्तव से मिली जानकारी के मुताबिक, "शुक्रवार को एक सूचना मिली थी कि भिंड से भारी मात्रा में मावा ग्वालियर लाया जा रहा है. इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों अलर्ट पर रखा था. साथ ही जब सिरोल थाना पुलिस की टीम ने मावा से भरी गाड़ियों को पकड़ लिया था."

ग्वालियर: त्योहारी सीजन आते ही बाजारों में मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है और इसी का फायदा उठाने के लिए मिलावट माफिया सक्रिय हो जाते हैं. मध्य प्रदेश में तो ग्वालियर नकली दूध उत्पाद बनाने वाले माफिया का गढ़ बन चुका है. हर सीजन में यहां भारी मात्रा में नकली दूध, मावा, पनीर तैयार कर अंचल के साथ-साथ दूसरे जिलों में भी खपाया जाता है. यहां होने वाली कार्रवाई इस बात को साबित भी करती है. इसी तरह की कार्रवाई दिवाली आते ही शुरू हो गई है. जिसको लेकर एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है.

इस कार्रवाई के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग से फूड इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और जब्त किए गए मावा की सैंपलिंग कराई. कार्रवाई में 40-50 डलिया पकड़ी गई है, जिसमें 1040 किलो मावा मिला है. ये मावा भिंड के मौ इलाके की जय मां रतनगढ़ डेयरी से लाया गया था. शुरुआती कार्रवाई में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट चलित लैब में हुई जांच के दौरान मावा सैंपल में अन्य फैट की मिलावट पाई गई है.

3 दिन में 2 हजार किलो मावा जब्त

कार्रवाई करने गई टीम में शामिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी बृजेश शिरोमणि के मुताबिक "इन सैंपल में मिलावट का संशय होने से इन सैंपल्स को अब भोपाल स्थित स्टेट फूड लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा. इसकी रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी." इससे पहले 1 अक्टूबर को भी विभाग ने साढ़े 5 क्विंटल से अधिक मावा जब्त किया था. यह मावा भी भिंड के मौ क्षेत्र से लाया गया था. वहीं, 2 अक्टूबर के दिन भी विभाग ने 35 डलिया मावा जब्त किया गया था. 3 दिनों के भीतर 2 हजार किलों के करीब मावा जब्त की गई है.

इस सीजन में 3 दिन में ग्वालियर के फूड सेफ्टी विभाग ने 3 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और आगे के लिए भी तैयारी में हैं. सीएमएचओ डॉ. सचिन श्रीवास्तव का कहना है कि "त्योहार को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें ग्वालियर के बाजारों में लगातार निरीक्षण कर रही हैं. इसके साथ-साथ अन्य जिलों से ग्वालियर आने वाले मावा और पनीर की जांच और सैंपलिंग कराई जाएगी."

उत्पादन से ज्यादा खपत, हर दिन बन रहा नकली दूध

चंबल अंचल में हर साल सबसे ज्यादा नकली मावा और पनीर भिंड जिले से आता है. ये बात खुद सरकारी आंकड़ों से साबित होती है. क्योंकि भिंड जिले में पशुधन की संख्या लगभग 1 लाख 65 हजार से अधिक है. जिनसे प्रतिदिन लगभग 6 लाख लीटर दूध उत्पादन होता है. जबकि भिंड में प्रतिदिन दूध की खपत लगभग 6 लाख 60 हजार लीटर की है. ऐसे में प्रतिदिन यहां 50 से 60 हजार लीटर दूध नकली बन रहा है.

भोपाल, आगरा तक मिलावटी मावा की सप्लाई

भिंड के नकली दूध और मावा की डिमांड न सिर्फ मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र समेत कई शहरों में है बल्कि इसकी सप्लाई उत्तर प्रदेश तक हो रही है. ये सफेद जहर लोगों को मिठाइयों के रूप में बेचा और परोसा जा रहा है. अब सवाल आता है कि इसकी पहचान किस तरह की जाए. कैसे जानें कि मावा असली है या नकली. आपको बता दें कि शुद्ध मावे की पहचान कुछ खास तरीकों और चीजों के जरिए की जा सकती है.

कैसे करें नकली और असली मावे में फर्क

महक:- असली मावा, दूध से बना होता है. इसे सूंघने पर इसमें दूध की गंध आती है. लेकिन वहीं अगर मावा मिलावटी या नकली होगा तो इसमें दूध की महक नहीं आएगी. इसके अलावा रगड़ने से भी शुद्धता का पता चलता है. असली मावा रगड़ने पर घी छोड़ने लगता है, जबकि नकली मावा से केमिकल की महक आने लगती है.

स्वाद:- दूध से बना असली मावा खाकर भी पहचाना जा सकता है. थोड़ा से मावा अगर मुंह में रखेंगे तो असली मावा मुंह के अंदर चिपकेगा नहीं. इसका स्वाद भी कच्चे दूध के जैसा आता है. लेकिन मावा नकली या मिलावटी होगा तो ये मुंह में चिपकने लगेगा.

केमिकल टेस्टिंग:- केमिकल टेस्टिंग के जरिए भी नकली और असली मावा का फर्क पता किया जा सकता है. इसके लिए आपको आयोडीन की जरूरत होगी. एक कटोरी में गर्म पानी ले कर उसमें थोड़ा सा मावा डाल दें. इसके बाद कुछ बूंदें आयोडीन की डालें. आयोडीन बाजार में किसी भी केमिस्ट पर आसानी से मिल जाता है. पानी में आयोडीन मिलाने के बाद यदि मावे का रंग नीला हो जाए तो समझ जाएं की मावा में मिलावट है.