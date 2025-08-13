ETV Bharat / state

ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में 3 फर्जी डॉक्टर, STF ने कसा शिकंजा - GWALIOR STF INVESTIGATION

मध्य प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र लगाकर नौकरी पाने वाले कई अधिकारी-कर्मचारी एसटीएफ के रडार पर. जल्द ही गिरेगी गाज.

Gwalior 3 fake doctors Stf investigation
ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में 3 फर्जी डॉक्टर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 2:58 PM IST

ग्वालियर : फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले मध्य प्रदेश के दो दर्जन से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई की गाज गिरने वाली है. एसटीएफ ने ऐसे 25 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज समूह के 3 डॉक्टरों के नाम भी इसमें शामिल हैं. एसटीएफ ने अपनी जांच में पीडब्ल्यूडी, पुलिस, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग में फर्जी प्रमाण-पत्र से नौकरी पाने वालों की कुंडली तैयार कर ली है. एसटीएफ का कहना है कि इनकी संख्या बढ़ सकती है.

मध्य प्रदेश के कई जिलों में पदस्थ हैं आरोपी

राजधानी भोपाल में फर्जी जाति प्रमाणपत्र पर सरकारी नौकरी करने वालो के ख़िलाफ़ एसटीएफ में हुई शिकायत के बाद ग्वालियर एसटीएफ मामले की गहन जांच में जुटी है. बीते 27 जून को एसटीएफ ने 25 लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है, जिसमे 6 नामजद और 19 अन्य हैं. ये अधिकारी व कर्मचारी ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही इंदौर, शाजापुर, बैतूल, होशंगाबाद और विदिशा में पदस्थ हैं.

एसटीएफ ने मांगी मेडिकल कॉलेज से जानकारी (ETV BHARAT)

ग्वालियर के ईई का भी नाम लिस्ट में

अब तक ग्वालियर के 3 डॉक्टर के नाम सामने आए हैं, जो ग्वालियर के गजराराजा मेडिकल कॉलेज (GRMC) के जयारोग्य अस्पताल समूह में पदस्थ हैं. इनके साथ ही एसटीएफ ने ग्वालियर के एक एग्जिक्यूटिव इंजीनियर को भी अनुसूचित जाति के फ़र्ज़ी प्रमाणपत्र पर नौकरी करते पाया है.

Gwalior 3 fake doctors Stf investigation
ग्वालियर एसटीएफ जांच अधिकारी भूपेंद्र गुर्जर (ETV BHARAT)

एसटीएफ ने मांगी मेडिकल कॉलेज से जानकारी

इस मामले पर जीआरएमसी डीन डॉ. आरकेएस धाकड़ कहना है "उन्हें इतना पता है कि कुछ दिन पहले एसटीएफ के लोग आए थे, जिसमे कुछ लोगों की कोई पुरानी जांच के संबंध में दस्तावेज मांगे थे, जो उन्हें उपलब्ध कराये गए थे. इसके बाद पता चला कि इसमें हमारे यहां भी कुछ कर्मचारी हैं. हालांकि ये स्पष्ट है जांच में अगर हमारे यहां के जो भी कर्मचारी दोषी होंगे, उन पर कार्रवाई होगी."

Gwalior 3 fake doctors Stf investigation
ग्वालियर एसटीएफ (ETV BHARAT)

ग्वालियर की एसटीएफ टीम जांच में जुटी

ग्वालियर एसटीएफ जांच अधिकारी भूपेंद्र गुर्जर ने बताया "गोपनीय शिकायत मिलने के बाद एसटीएफ द्वारा दस्तावेजों की जांच और सत्यापन कराया गया. पता चला है कि जाति प्रमाणपत्र संबंधित कार्यालय से जारी नहीं किए गए. इनके आधार पर ही लोगों ने अलग-अलग विभागों में नौकरियां हासिल की थी, उसी आधार पर मामला दर्ज किया गया. इनमें 6 नाम ग्वालियर के भी हैं. फ़र्ज़ी जाति प्रमाण पत्र किसी संगठित गैंग द्वारा तैयार कराये गए हैं, उनको भी टारगेट पर लिया गया है."

