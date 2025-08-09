ग्वालियर: गरीबों को लाभ देने के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का लाभ हितग्राहियों को मिले ना मिले, लेकिन भ्रष्टाचारियों को जरूर मिला है. ग्वालियर चंबल संभाग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में बड़ा खुलासा हुआ है. अकेले ग्वालियर चंबल अंचल में ही झूठे मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर लगभग 20 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है. पहले मरे हुए लोगों को जिंदा किया गया और जिंदा लोगों को मारकर पूरा फर्जीवाड़ा रचा गया है.

ये कारनामा करने वाली पूरी एक गैंग है, जिसने जीवित व्यक्तियों के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर बैंक से पैसा निकाल लिया. मामला उजागर होने के बाद अब तक एक दर्जन से ज्यादा लोगों पर ईओडब्ल्यू (EOW) ने मामला दर्ज किया है.

ऑनलाइन घर बैठे बनवाएं जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र (ETV Bharat)

100 करोड़ रुपए घोटाले का अनुमान

सरकारी योजनाओं में घोटाला कोई नई बात नहीं है. लेकिन अब केंद्र सरकार की सरकारी बीमा पॉलिसी भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गई है. ग्वालियर चंबल अंचल के भिंड, ग्वालियर और मुरैना में जिंदा लोगों को मृत बताकर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं और उनके नाम पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के 2-2 लाख रुपए निकाले गए हैं. ईओडब्ल्यू की अब तक की जांच में यह घोटाला लगभग 20 करोड़ तक पहुंच चुका है और माना जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी घोटाले का यह आंकड़ा 100 करोड़ रुपये तक भी पहुंच सकता है.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में करोड़ों की ठगी (ETV Bharat)

क्या है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना?

असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च की थी, जिसका उद्देश्य था कि सालाना महज 436 रुपये जमा करने के बाद हितग्राही को 2 लाख रुपये का जीवन बीमा उपलब्ध कराया जाए. जिसका मतलब था कि बीमा धारक की आकस्मिक मौत के बाद उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए. इस योजना का लाभ 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को दिया जाता है और हर साल इस पॉलिसी को रिन्यू भी कराया जा सकता है. हालांकि आवेदन के 45 दिन बाद बीमा कंपनी इसका लाभ शुरू करती है. खास बात ये है कि पीएम जीवन ज्योति योजना में आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता को किसी भी प्रकार की मेडिकल जांच से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती है.

इन पीड़ितों के साथ हुई ठगी (ETV Bharat)

कई शहरों में एक्टिव है शातिर ठग गिरोह

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में हितग्राहियों के लिए रखी गई आसान प्रक्रिया का ही लाभ शातिर गिरोह ने उठाया है. इस योजना के नाम पर ठगी का पूरा प्लान तैयार किया. बताया जा रहा है कि इस तरह के फर्जीवाड़े के लिए ठग गिरोह ने प्रदेश के कई शहरों में अपना नेटवर्क तैयार किया हुआ है. इस पूरे कांड को 5 साल से अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन जब मामला ईओडब्ल्यू की जानकारी में आया तो शिकायत के आधार पर जांच की गई. इसके बाद घोटाले का खुलासा हुआ. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, घोटाले में एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं. ईओडब्ल्यू ने भी इस मामले में करीब 15 लोगों पर केस दर्ज किया है.

फर्जी डेथ सर्टिफिकेट के जरिए घोटाला

इस मामले की छानबीन में पता चला कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के पास फरवरी 2025 में संदिग्ध बीमा क्लेम को लेकर शिकायत आई थी. एजेंसी द्वारा जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि पहले मृत लोगों को जीवित बताकर जीवन ज्योति योजना में आवेदन किया गया और फिर बाद में फर्जी तरीके से मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाकर उन्हें मृत दिखाया और योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपए की बीमा राशि क्लेम की गई.

ईओडब्ल्यू द्वारा घोटाले की जांच जारी (ETV Bharat)

1000 से ज्यादा संदिग्ध क्लेम

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के निरीक्षक शैलेंद्र सिंह कुशवाह के मुताबिक, "जांच में अब तक 1004 बीमा क्लेम ऐसे आए हैं, जो संदिग्ध हैं. इन सभी की जांच की जा रही है. अब तक 15 प्रकरण जांच में फर्जी पाए गए हैं. इन बीमा क्लेम में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाये गए थे. जिनमें जीवित लोगों को मृत दर्शाया गया. मृत को जिंदा बताकर आवेदन किया और फिर फर्जी डेथ सर्टिफिकेट के जरिए बीमा कंपनियों से क्लेम कर 2-2 लाख रुपये अनुदान प्राप्त किया गया था. अभी 20 प्रकरणों की और जांच की जा रही है, जिनसे संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं."

एक दर्जन से ज्यादा आरोपियों पर FIR

ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना घोटाले में पंचायत सचिवों से लेकर बीमा एजेंट तक कई अन्य लोग भी शामिल रहे हैं. इसके खिलाफ जांच एजेंसी ने भिंड, मुरैना और ग्वालियर में 3 मामलों में एफआईआर भी कराई है, जिनमें एक दर्जन से अधिक लोगों पर मामला दर्ज कर हुआ है. इनमें ग्वालियर के जिग्नेश प्रजापति, विवेक दुबे, दीपमाला मिश्रा, मुरैना के मानसिंह कुशवाह, बीमा एजेंट बलेश किरार, रिंकू कुशवाह, पंचायत सचिव सूरजराम कुशवाह, प्रदीप कुशवाह सगुणी कुशवाह और भिंड जिले में पंचायत सचिव सूरतराम कुशवाह के साथ-साथ बालेंद्र सिंह कुशवाह, निखिल भोलू सिंह, बलेन्द्र सिंह कुशवाह, सतीश परिहार विमल, निखिल समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

अब तक 20 करोड़ का घोटाला

इस फर्जीवाड़े में बैंकों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. क्योंकि वैसे तो ग्वालियर चंबल अंचल में 8 बीमा कंपनियां है, जिनमें पिछले पांच सालों में 2 नामी बीमा कंपनियों ने इन फर्जी मामलों में 20 करोड़ का बीमा क्लेम भुगतान किया है. ऐसे में अन्य सभी बैंकों से भी उनके रिकॉर्ड जांच के लिए ईओडब्ल्यू द्वारा मंगाए गए हैं.

केस स्टडी-

मजदूर को दस्तावेजों में मारकर निकाला क्लेम

अब तक सामने आए दस्तावेजों के आधार पर कुछ ऐसे लोगों के नाम सामने आए है, जो सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से मृत हो चुके हैं. उनके नाम पर बीमा के 2 लाख रुपये भी क्लेम कर निकाले गए हैं. ऐसे ही शख्स हैं इरशाद खान जो सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित हो चुके हैं, लेकिन वे असल में अब भी जीवित हैं. इरशाद ग्वालियर के वीरपुर इलाके में रहते हैं और एक बेकरी में नौकरी किया करते थे.

लोन के झांसे में भरा फार्म

ईटीवी भारत ने जब उनसे संपर्क किया तो पीड़ित इरशाद ने बताया कि "कुछ समय पहले उनके साड़ू भाई नदीम के जानने वाले जिग्नेश नामक व्यक्ति ने उन्हें सरकारी योजना में 50 हजार का लोन दिलाने और साथ ही सिर्फ आधा लोन चुकाने की बात कही थी. लोन के नाम पर सभी दस्तावेज लेकर फार्म भरवाया था, बैंक में खाता खुलवाया लेकिन एटीएम पासबुक साथ ले गए, लेकिन साल भर गुजरने के बाद भी उस लोन का कुछ नहीं हुआ. इस दौरान नदीम का भी इंतकाल हो गया. हाल ही में उन्हें ईओडब्ल्यू के ऑफिस बुलाया गया था. जहां उन्हें बताया गया कि फॉर्म भरकर सरकारी बीमा योजना में उनके नाम पर पैसा निकाला गया है. तब उन्हें इस बात का पता चला."

परिवार में एक दूसरे को बनाया नॉमिनी

इरशाद के साथ साथ उनकी पत्नी नसीमा के नाम पर भी इसी तरह बीमा कर उनके फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र बनाकर पैसा निकाला गया. इरशाद खान पुत्र राज मोहम्मद निवासी समरौली दतिया को फरवरी 2022 में मृत बताकर नगर निगम ग्वालियर द्वारा 7 मार्च 2023 को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया. जबकि इरशाद ग्वालियर के वीरपुर इलाके में रहते हैं और अभी जीवित हैं. वहीं इरशाद की पत्नी नसीमा खान को ग्वालियर का निवासी बताकर 10 अक्टूबर 2021 को मृत बताया और 13 अक्टूबर 2025 को ग्वालियर नगर निगम से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया गया.

खास बात ये है कि इसमें इरशाद का नॉमिनी उसकी पत्नी नसीमा खान को बनाया गया और नसीमा का नॉमिनी इरशाद को बनाया गया है. यानी दोनों के नाम पर ही 2-2 लाख रुपए निकाले गए. यहां तक कि ठगों ने इरशाद के भाई और भाभी का भी फार्म भरा था और उनके नाम पर भी इसी तरह रुपये निकाले गए.

पूरे परिवार के नाम पर फर्जीवाड़ा

इरशाद से पहले इस गिरोह ने उसके साड़ू नदीम और उसके परिवार को टारगेट किया था. जहां नदीम के माता पिता अफसर खान और सायरा बेगम का बीमा कराया. जब ईटीवी भारत की टीम ने इरशाद के जरिए अफसर खान से संपर्क किया तो अफसर खान ने बताया, "नदीम ने उन्हें बताया था कि सरकार फ्री में बीमा कर रही है. कोई पैसा नहीं लगेगा इसलिए उन्होंने बेटे की बात मान कर दोनों ने बीमा का फार्म भर दिया था. नदीम के साथ आए उसके दोस्त जिग्नेश प्रजापति ने परिवार के सभी सदस्यों के बीमा कर दिए. कुछ समय बाद नदीम की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके घर वालों को बीमा योजना के नाम का कोई पैसा नहीं मिला."

ग्वालियर नगर निगम पर भी शक की सुई

इन सभी मामलों में एक बात कॉमन है कि सभी मृत्यु प्रमाणपत्र ग्वालियर नगर निगम में बनाये गए हैं. ग्वालियर के बाल भवन में नगर निगम के मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का दफ्तर है. हालांकि, अब जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है. लेकिन इस बारे जानने के लिए जब इस विभाग में काम करने वाले क्लर्क अनिल शर्मा से ईटीवी भारत ने बात की तो उन्होंने बताया कि "2024 से सभी तरह के प्रमाणपत्र नगर निगम से बनवाने के लिए आवेदक अपने सभी दस्तावेजों को कहीं से भी ऑनलाइन अपलोड करके आवेदन कर सकता है. उसके बाद यहां दस्तावेज चेक कर उसका प्रमाण पत्र बना दिया जाता है."

8 बीमा कंपनियों में हुए क्लेम की जांच जारी

चंबल अंचल के 3 जिले मुरैना, भिंड और ग्वालियर में इस तरह से बीमा योजना में घोटाला पकड़ में आया है. इसमें बीमा कंपनी के एजेंट, पंचायत सचिव और इस रैकेट में शामिल कुछ अन्य लोगों ने बीते 5 वर्षों में पूरी तैयारी के साथ सरकारी पैसा हड़प लिया है. इस अपराध के लिए कुछ आरोपियों पर मामला भी दर्ज हो चुका है. हालांकि, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने आठ बीमा कंपनियों में से अभी सिर्फ 2 बीमा कंपनियों में किए गए क्लेम के आधार पर लगभग 20 करोड़ रुपये का घोटाला सामने लाया है. साथ ही अभी 6 और कंपनियां हैं, जिनके क्लेम और भुगतान की जांच जारी है. ऐसे में यह मामला 100 करोड़ रुपये से अधिक के गबन का हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है.