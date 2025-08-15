ग्वालियर: पूरा भारत देश आज आज़ादी के जश्न में सराबोर है. दिल्ली के लाल किले पर ध्वजारोहण किया गया तो वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में झंडा वंदन किया. लेकिन क्या आपको पता है 78 साल पहले जब देश आजाद हुआ और पंद्रह अगस्त 1947 को देश भर में आजाद भारत का तिरंगा लहराया तब मध्य प्रदेश में ग्वालियर वह जगह थी जहां लोगों ने आजादी का जश्न उस दिन नहीं मना. यहां तिरंगा भी 15 की जगह 25 अगस्त 1947 को फहराया गया था.

15 अगस्त 1947 को ग्वालियर में ध्वजारोहण नहीं हुआ

आज देश आजादी का 79 वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस मौके पर आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने देश के स्वतंत्रता दिवस में अपनी अमिट छाप छोड़ी है. 15 अगस्त 1947, दिल्ली के लाला किले के साथ-साथ देश के कोने कोने में भारत का तिरंगा झंडा लहरा रहा था, लेकिन उस दौरान ग्वालियर में भी आजादी का जश्न मनाने की तैयारी थी. लेकिन कांग्रेस और रियासत के मतभेद ने ग्वालियर में ध्वजारोहण नहीं होने दिया.

15 अगस्त 1947 को ग्वालियर में नहीं फहराया गया था राष्ट्रीय ध्वज (Photo Courtesy : Ayush Kedar jain)

ग्वालियर रियासत का नहीं हुआ था विलय

वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली कहते हैं कि, "आधिकारिक तौर पर 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया था, इसलिए इस दिन पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया. लेकिन तब रियासतों के विलय की प्रक्रिया चल रही थी मूल रूप से तब ग्वालियर की सिंधिया रियासत का विलय नहीं हुआ था. हालांकि आजादी की आधिकारिक घोषणा से पहले ही अंग्रेजों ने उस दौरान सिंधिया रियासत के प्रमुख जीवाजी राव सिंधिया को राज्य प्रमुख और लीलाधर जोशी को ग्वालियर प्रांत का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था."

कांग्रेस 15 अगस्त को फहराना चाहती थी तिरंगा (Photo Courtesy : Ayush Kedar jain)

रियासत का राज्यध्वज फहराना चाहते थे तत्कालीन महाराजा

देव श्रीमाली बताते हैं कि, "स्वतंत्रता सैनानी कक्का डोंगर सिंह की जीवनी 'महासमर के साक्षी' में इस बात का पूरा विवरण दिया गया है, जिसमें बताया है कि, 1947 में सिंधिया रियासत के राज्य प्रमुख और महाराजा जीवाजी राव सिंधिया स्वतंत्रता दिवस पर सिंधिया रियासत का ध्वज फहराना चाहते थे, क्योंकि वे मानते थे कि, जब तक भारत का संविधान लागू नहीं होता तब तक सिंधिया राजवंश के प्रशासन को ही माना जाना चाहिए."

कांग्रेस 15 अगस्त को फहराना चाहती थी तिरंगा

सिंधिया महाराजा के उलट कांग्रेसियों का मानना था समूचे भारत देश की तरह यहां भी राष्ट्रीय ध्वज ही फहराया जाए. जिस बात को लेकर मतभेद हुआ आज़ादी के दिन 15 अगस्त को आधिकारिक रूप से तिरंगा ग्वालियर रियासत में नहीं फहराया जा सका. हालांकि स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आजादी का जश्न मनाया था.

गृहमंत्री ने सुलझाया था मतभेद

जब 15 अगस्त पर ग्वालियर में तिरंगा नहीं फहराया गया तो यह बात और विवाद दिल्ली तक भी पहुंचा. इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू और तत्कालीन गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिंधिया महाराजा और ग्वालियर के कांग्रेसियों को समझाया और अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाने की अनुमति दी जिससे दोनों पक्षों में विवाद को विराम लग सके.

25 अगस्त को ग्वालियर में हुए थे दो समारोह

ग्वालियर में दो अलग अलग स्थानों पर 25 अगस्त 1947 को आजादी का जश्न आधिकारिक रूप से मनाया गया. जहां ग्वालियर के नौलखा परेड ग्राउंड में तत्कालीन महाराजा जीवाजी राव सिंधिया ने सिंधिया रियासत का राजध्वज फहराया तो वहीं ग्वालियर प्रांत के तत्कालीन मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी ने ग्वालियर के किला गेट मैदान में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया था.