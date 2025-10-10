ETV Bharat / state

मैं पूर्व विधायक नहीं वर्तमान विधायक हूं, विधानसभा के अजीब नाम से परेशान कांग्रेस विधायक

अपनी विधानसभा का नाम बदलवाना चाहते हैं कांग्रेस विधायक, टोल वाले समझते हैं पूर्व विधायक, विधानसभा अध्यक्ष से की मांग

MLA DEMANDED NAME CHANGE
विधानसभा का नाम बना परेशानी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 4:16 PM IST

3 Min Read
ग्वालियर : पिछले कुछ समय से देश में जगहों के नाम बदलने की होड़ सी मची है. सत्ता पक्ष नाम बदलने में लगा है और विपक्ष विरोध में, लेकिन मध्य प्रदेश के एक कांग्रेस विधायक अपनी विधानसभा के नाम से परेशान हैं और इसे बदलने की मांग कर रहे हैं. विधानसभा के नाम को लेकर कांग्रेस विधायक का जो तर्क है उससे सत्ता पक्ष भी सहमत हो सकती है. जानिए आखिर क्या है ये पूरा मामला.

विधानसभा का नाम बना परेशानी

मामला है मध्य प्रदेश के ग्वालियर का और विधायक हैं सतीश सिकरवार जो मध्यप्रदेश की 'ग्वालियर पूर्व' विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हैं. कांग्रेस विधायक आज कल अपने विधानसभा क्षेत्र के नाम की वजह से परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पूर्व विधायक समझा जा रहा है. ऐस इसलिए क्योंकि विधानसभा का नाम पूर्व है और जब उन्हें पूर्व क्षेत्र का विधायक (पूर्व विधायक) कहकर संबोधित करते हैं तो लगता है कि ये पहले के विधायक हैं.

'टोल वाले मुझे पूर्व विधायक समझते हैं' (Etv Bharat)

विधानसभा का नाम बदला जाए

कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे जहां उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई. इस दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष के नेता और कार्यक्रम में बैठे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को अपने विधानसभा क्षेत्र के नाम की वजह से ही रही परेशानी का किसा सुनाया. मंच से भाषण देते हुए विधायक सतीश सिकरवार ने कहा कि, "उनकी विधानसभा का नाम बदल जाए तो अच्छा है.

'टोल वाले मुझे पूर्व विधायक समझते हैं'

विधायक ने बताया, "अभी हाल ही में मैं राजस्थान गया था. जब टोल पर पहुंचे तो टोलकर्मी ने कार्ड मांगा. जब उसे कार्ड दिया तो वह बोला कि, 'पूर्व' का नहीं चलता. तो मैंने उसे कहा कि, मेरी विधानसभा का नाम 'पूर्व' है. मेरे साथ तो ये रोज़ होता है, सब लोग यही कहते हैं कि ये 'पूर्व विधायक' हैं. अरे मैं पूर्व विधायक (Ex-MLA) नहीं हूं वर्तमान विधायक हूं." विधायक का किस्सा सुनकर कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग हंस पड़े.

विधानसभा अध्यक्ष से की मांग

इस बात को सबके सामने रखते हुए कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने मंच से ही मांग रखते हुए कहा, " विधानसभा अध्यक्ष जी आग्रह है कि जब अगली बार नाम बदले जाएं तो मेरी विधानसभा का नाम भी बदलवा दें." कांग्रेस विधायक का कहना है कि उनकी विधानसभा के आगे लिखा गया ग्वालियर 'पूर्व' जब विधायक के साथ पढ़ा या बोला जाता है तो लोग पूर्व विधायक समझते हैं जो परेशानी आती है बस वही बताई है.

