हरियाणा में गुटखा-पान मसाला बैन, बेचना और स्टोर करना होगा मंहगा, 10 लाख तक जुर्माना तय
Pan Masala Banned In Haryana: हरियाणा में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है.
Published : September 19, 2025 at 7:51 PM IST|
Updated : September 19, 2025 at 8:18 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर एक साल का प्रतिबंध बढ़ा दिया है. खाद्य एवं औषधि विभाग की ओर से आदेश जारी कर इनके निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पूरी तरह रोक दी गई है. आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी. यह कदम स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उठाया गया है, क्योंकि तंबाकू उत्पाद सेहत के लिए बेहद हानिकारक होते हैं. अब अगर कोई इन्हें बेचता या स्टोर करता पाया गया, तो भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
हर महीने बढ़ते कैंसर मरीजों को लेकर लिया सख्त फैसला: एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में हर महीने करीब 3 हजार नए कैंसर मरीज सामने आते हैं. सालाना मरीजों की संख्या लगभग 35,000 पहुंच चुकी है. इसी वजह से सरकार ने गुटखा-पान मसाला और तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया है. इनमें मौजूद निकोटिन और अन्य हानिकारक रसायन लंबे समय तक शरीर पर बुरा असर डालते हैं. मुंह, गला, फेफड़े और अन्य अंगों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है. लोगों की जान बचाने के लिए यह कदम जरूरी था.
बेचना ही नहीं, स्टोर करना भी होगा मना: खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने साफ किया है कि सिर्फ गुटखा-पान मसाला की बिक्री नहीं, बल्कि इसका भंडारण, निर्माण और वितरण भी प्रतिबंधित होगा. जो कोई भी नियम तोड़ेगा, उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई होगी. सरकार ने यह प्रतिबंध पूरे एक साल के लिए लागू किया है, ताकि स्वास्थ्य पर होने वाले खतरे को कम किया जा सके.
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत सख्त कार्रवाई: खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) और राज्य अधिकारी दुकानों का नियमित निरीक्षण करते हैं. अगर कोई दुकानदार या कंपनी नियम तोड़ती है और हानिकारक उत्पाद बेचती है, तो कार्रवाई होती है. जुर्माने की राशि 2 लाख से 10 लाख तक हो सकती है. अगर नियम उल्लंघन से किसी की मौत होती है, तो दोषी को 7 साल से आजीवन जेल और 10 लाख रुपए से कम जुर्माना नहीं लगेगा. इस कड़े कानून का मकसद जनता को सुरक्षित रखना है.
ये भी पढ़ें- नूंह में बीच सड़क पर अंतिम संस्कार, श्मशान भूमि पर कब्जे का आरोप, ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा
ये भी पढ़ें- सिरसा में बच्चा खरीद-फरोख्त गिरोह का पर्दाफाश, बिहार के दंपती से तीन वर्षीय मासूम बरामद