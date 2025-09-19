ETV Bharat / state

हरियाणा में गुटखा-पान मसाला बैन, बेचना और स्टोर करना होगा मंहगा, 10 लाख तक जुर्माना तय

Pan Masala Banned In Haryana ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 19, 2025 at 7:51 PM IST | Updated : September 19, 2025 at 8:18 PM IST 2 Min Read

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर एक साल का प्रतिबंध बढ़ा दिया है. खाद्य एवं औषधि विभाग की ओर से आदेश जारी कर इनके निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पूरी तरह रोक दी गई है. आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी. यह कदम स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उठाया गया है, क्योंकि तंबाकू उत्पाद सेहत के लिए बेहद हानिकारक होते हैं. अब अगर कोई इन्हें बेचता या स्टोर करता पाया गया, तो भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. हर महीने बढ़ते कैंसर मरीजों को लेकर लिया सख्त फैसला: एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में हर महीने करीब 3 हजार नए कैंसर मरीज सामने आते हैं. सालाना मरीजों की संख्या लगभग 35,000 पहुंच चुकी है. इसी वजह से सरकार ने गुटखा-पान मसाला और तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया है. इनमें मौजूद निकोटिन और अन्य हानिकारक रसायन लंबे समय तक शरीर पर बुरा असर डालते हैं. मुंह, गला, फेफड़े और अन्य अंगों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है. लोगों की जान बचाने के लिए यह कदम जरूरी था. रियाणा में गुटखा-पान मसाला बैन (Haryana Government)

