गुरुग्राम में दो बच्चों की मां का कत्ल, शादी का दबाव बनाने पर आरोपी प्रेमी ने पत्थर से कुचला - GURUGRAM WOMAN MURDER

गुरुग्राम में महिला की हत्या ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : April 25, 2025 at 10:06 AM IST | Updated : April 25, 2025 at 10:49 AM IST 2 Min Read

गुरुग्राम: साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर-83 की झाड़ियों में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी. हालांकि वारदात के बाद जल्द ही पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है. पुलिस के मुताबिक, मृत महिला गुरुग्राम के एक क्लब में कार्यरत थी और दो बच्चों की मां थी. मृत महिला की पहचान रूपाली के रूप में हुई है. मृत रुपाली शादीशुदा थी. उसके पति की मौत हो चुकी है. जिसके बाद वह अपने दोनों बच्चों के साथ गुरुग्राम के गांव चक्करपुर में किराए पर रहती थी. महिला की हत्या: रुपाली गुरुग्राम के एक क्लब में काम करती थी. जहां उसकी दोस्ती अभिषेक मिश्रा उर्फ प्रिंस मिश्रा से हुई. धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई. दोनों के बीच अवैध संबंध कायम हो गए. अब रुपाली अभिषेक पर शादी का दबाव डाल रही थी. इस पर अभिषेक रुपाली को थाना खेड़कीदौला क्षेत्र में लेकर पहुंचा. जहां उसकी पत्थर से हमला कर हत्या कर दी. शव को झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गया. आरोपी तक पहुंची पुलिस: पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस को सेक्टर-83 स्थित एक व्यक्ति ने झाड़ियों में शव पड़े होने की सूचना दी थी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया. मृतक की कोई पहचान नहीं हुई थी. बाद में मृत महिला के भाई ने उसकी पहचान रूपाली के रूप में की थी. जिसके बाद मामले में कड़ियां जोड़ते हुए अपराध शाखा मानेसर ने अभिषेक को काबू कर लिया.

