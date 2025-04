ETV Bharat / state

पति-पत्नी के खौफनाक रिश्तों के बीच सुकून देने वाली खबर, गुरुग्राम में पत्नी ने किडनी देकर पति को दिया जीवनदान - WIFE DONATE KIDNEY TO HUSBAND

गुरुग्राम में पति-पत्नी के रिश्ते की मिसाल ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : April 22, 2025 at 10:15 AM IST | Updated : April 22, 2025 at 11:01 AM IST 2 Min Read

गुरुग्राम: बीते कुछ दिनों से पति-पत्नी के बीच कलह और हत्या की खबरों में इजाफा हुआ है. लेकिन इस बीच हरियाणा के गुरुग्राम से पति-पत्नी के रिश्ते की मिसाल भी देखने को मिली है. गुरुग्राम में पत्नी ने अपने पति को किडनी देकर मिसाल कायम की है. जीवन भर का साथ देने का संकल्प ले गुरुग्राम की लीला देवी ने अपने पति शंकर लाल भट्ट को जीवनदान दिया है. शंकर लाल भट्ट की 2 साल पहले किडनियां खराब हो गई थी. जिसके बाद शंकर लाल की तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी. डॉक्टर ने उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी. पत्नी ने पेश कि मिसाल: शंकर लाल भट्ट को किडनी की जरुरत थी, जिसके लिए डोनर भी तलाशे गए. लेकिन कोई भी अपनी किडनी डोनेट करने के लिए तैयार नहीं हुआ. जिसके बाद उनकी पत्नी ने स्वयं अपनी किडनी उनको देकर सराहनीय कार्य किया है. लीला देवी ने अपने पति को किडनी डोनेट कर न केवल मिसाल पेश की है, बल्कि समाज में एक अच्छा संदेश भी दिया है. समाज को दिया अच्छा संदेश: किडनी डोनर और शंकर की पत्नी लीला देवी की मानें तो उनके लिए उनके पति ही सब कुछ हैं और अगर पति ही जीवित न रहते तो वह दो किडनियों का क्या करतीं. दरअसल, साल 2001 से शंकर लाल भट्ट और लीला देवी शादी के बंधन में बंधे हैं. दोनों ने साथ ही जीने मरने की कसमें खाई थी. शायद यही वजह है कि जब पति को तकलीफ हुई तो पत्नी ने खुद ही अपने पति को स्वस्थ कर पत्नी धर्म निभाया है.

