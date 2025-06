ETV Bharat / state

गुरुग्राम में 5 ट्रैफिक हीरो को मिला सम्मान, पुलिस ने शुरू की नई पहल 'चालान नहीं सलाम मिलेगा' - GURUGRAM TRAFFIC POLICE CAMPAIGN

चालान नहीं सलाम मिलेगा ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : June 13, 2025 at 10:37 AM IST | Updated : June 13, 2025 at 11:30 AM IST 2 Min Read

गुरुग्राम: ट्रैफिक नियमों की पालना करने वालों को पुलिस ने सम्मानित किया है. गुरुग्राम पुलिस ने साइबर सिटी में रहने वाले 5 ट्रैफिक हीरो को ढूंढ कर निकाला जो ट्रैफिक नियमों की पालना करते हुए रोड पर अपने वाहन चलाते हैं. ट्रैफिक डीसीपी राजेश मोहन की मानें तो शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करते हुए इसकी पालना करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है. नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों की बढ़ी संख्या: इस अभियान के तहत 6 मुख्य बिंदुओं पर फोकस किया गया है. डीसीपी ट्रैफिक की मानें तो पिछले साल मई माह में जहां करीब सवा दो लाख लोग ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते पाए गए, वहीं इस साल मई माह में यह आंकड़ा पांच लाख के पार पहुंच गया है. ऐसे में जरूरत है लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ ही इन नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करने की. जागरुकता अभियान: डीसीपी ट्रैफिक की मानें तो प्रत्येक पखवाड़े में ट्रैफिक चालान का एनालाइज किया जाएगा. जिससे पता लगाया जाएगा कि किस ट्रैफिक नियम का सबसे ज्यादा उल्लंघन हुआ है. इसका डाटा सार्वजनिक करने के साथ ही इसके अनुसार ही जागरुकता अभियान चलाया जाएगा. डीसीपी ट्रैफिक का कहना है कि इस अभियान की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों की पालना करना है.

