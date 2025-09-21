ETV Bharat / state

गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में उमड़ेगा जनसैलाब, शारदीय नवरात्र पर 15 लाख भक्तों के पहुंचने की संभावना

गुरुग्राम : शारदीय नवरात्र की 22 सितंबर से शुरुआत हो रही है. इस दौरान जहां मंदिरों में जनसैलाब उमड़ेगा, वहीं गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में 15 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है.

15 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचेंगे : शारदीय नवरात्र को लेकर शीतला माता मंदिर में तैयारियां पूरी हो गई है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए माता शीतला श्राइन बोर्ड की तरफ से सभी व्यवस्था दुरुस्त की गई है. मंदिर को पूरी तरह से फूल मालाओं से सजाया गया है. गुरुग्राम के माता शीतला मंदिर में देश-विदेश से लोग दर्शन के लिए आते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए शीतला माता श्राइन बोर्ड ने संभावना जताई है कि इस बार 15 लाख से ज्यादा लोग माता के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचेंगे. सुरक्षा के लिहाज से एक एसीपी और 200 पुलिसकर्मी मंदिर में तैनात रहेंगे. इसके अलावा मंदिर प्रांगण में सीसीटीवी कैमरे के द्वारा भी नजर रखी जाएगी.

वीआईपी कॉरिडोर बनाया गया : मंदिर में श्रद्धालुओं को कोई भी ऐसी असुविधा ना हो, इसके लिए पुराने मंदिर से एक वीआईपी कॉरिडोर बनाया गया है. किसी भी समय कोई वीआईपी दर्शनों के लिए आ सकते हैं. वीआईपी के आगमन पर आम श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी. श्री शीतला माता श्राइन बोर्ड के सीईओ सुमित कुमार ने बताया कि "मंदिर में चार निकासी द्वार हैं, जिसमें हमारे हरियाणा पुलिस के जवान, मंदिर प्रशासन पूरी निगरानी रखेगा. पानी के लिए हमारे पास लगभग 10 वाटर कूलर हैं जिनमें 1200 लीटर ठंडा पानी प्रत्येक एक घंटे बाद मिलेगा. इसके अलावा डेढ़ लाख लीटर पानी हमेशा तैयार रहेगा. जल सेवा समिति के माध्यम से 40 लोग एक समय में पानी पिलाएंगे. प्रसाद के लिए स्पेशल अलग से काउंटर बनाए गए हैं जिससे किसी भी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो."

सुरक्षा के खास इंतजाम : मंदिर के सभी कर्मचारी ड्रेस में नजर आएंगे. पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मंदिर में लगभग 200 ऑक्सीजन युक्त पौधे लगाए हैं. मंदिर भवन प्रांगण में सजावट के साथ-साथ सुरक्षा का भी ध्यान भी रखा गया है. इसके लिए गुप्तचर विभाग, हरियाणा पुलिस, होमगार्ड अन्य खुफिया एजेंसी की सहायता ली गई है जो चप्पे-चप्पे पर निगरानी रखेंगे. श्रद्धालुओं को सुरक्षा जांच के लिए विशेष मशीनों से प्रवेश दिया जाएगा. जवान प्रत्येक गेट पर 24 घंटे तैनात रहेंगे. सिविल अस्पताल से 24 घंटे डॉक्टरों की टीम तैयार रहेगी. दो एंबुलेंस हमेशा सेवा में रहेगी. फायर विभाग से दो गाड़ियां 24 घंटे रहेगी.