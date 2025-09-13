ETV Bharat / state

गुरुग्राम में होटल की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने रेड मारकर किया भंडाफोड़

गुरुग्राम में पुलिस ने होटल में छापा मारकर एक सैक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है.

Sex Racket In Gurugram
देह व्यापार के आरोप में 3 गिरफ्तार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 13, 2025 at 9:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने एक होटल की आड़ में देह व्यापार के गोरखधंधे का खुलासा किया है. न्यू कॉलोनी थाना की पुलिस ने जब NGO के साथ मिलकर संयुक्त रूप से होटल में छापा मारा, तब मामले की सच्चाई सामने आई. न्यू कॉलोनी थाना के जांच अधिकारी धर्मेंद्र ने बताया कि "3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मामले में दो FIR दर्ज की गई है. एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दूसरा पोक्सो एक्ट के तहत है."

होटल संचालक मौके से फरारः जांच अधिकारी धर्मेंद्र ने बताया कि "हाल ही में यह होटल खुला है. होटल संचालक मौके से फरार हैं. उनके बारे में पता लगाया जा रहा है. अब पुलिस होटल संचालक की भूमिका की गहन जांच कर रही है. आगे की जांच शुरू कर दी गई है."

गुरुग्राम में होटल की आड़ में चल रहा था देह व्यापार (Etv Bharat)

गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाईः जांच अधिकारी धर्मेंद्र ने बताया कि "दरअसल गुरुग्राम पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि होटल में नाबालिग से देह व्यापार कराया जा रहा है. सूचना की पुष्टि होते ही टीम ने कार्रवाई करते हुए होटल में दबिश दी और मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है."

पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवालः गुरुग्राम जैसे शहर में इस तरह से देह व्यापार का गोरखधंधा होना कहीं न कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है. फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार कौन-कौन इस पूरे धंधे में शामिल है.

ये भी पढ़ें- सिरसा के होटल में नाबालिग के साथ रेप, ब्यूटी पार्लर में जॉब दिलाने का दिया था झांसा

For All Latest Updates

TAGGED:

GURUGRAM POLICE RAID HOTEL HUMAN TRAFFICKING IN GURUGRAMगुरुग्राम में ह्यूमन ट्रैफिकिंगHUMAN TRAFFICKING IN HARYANASEX RACKET IN GURUGRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.