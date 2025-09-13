गुरुग्राम में होटल की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने रेड मारकर किया भंडाफोड़
गुरुग्राम में पुलिस ने होटल में छापा मारकर एक सैक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है.
गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने एक होटल की आड़ में देह व्यापार के गोरखधंधे का खुलासा किया है. न्यू कॉलोनी थाना की पुलिस ने जब NGO के साथ मिलकर संयुक्त रूप से होटल में छापा मारा, तब मामले की सच्चाई सामने आई. न्यू कॉलोनी थाना के जांच अधिकारी धर्मेंद्र ने बताया कि "3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मामले में दो FIR दर्ज की गई है. एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दूसरा पोक्सो एक्ट के तहत है."
होटल संचालक मौके से फरारः जांच अधिकारी धर्मेंद्र ने बताया कि "हाल ही में यह होटल खुला है. होटल संचालक मौके से फरार हैं. उनके बारे में पता लगाया जा रहा है. अब पुलिस होटल संचालक की भूमिका की गहन जांच कर रही है. आगे की जांच शुरू कर दी गई है."
गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाईः जांच अधिकारी धर्मेंद्र ने बताया कि "दरअसल गुरुग्राम पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि होटल में नाबालिग से देह व्यापार कराया जा रहा है. सूचना की पुष्टि होते ही टीम ने कार्रवाई करते हुए होटल में दबिश दी और मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है."
पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवालः गुरुग्राम जैसे शहर में इस तरह से देह व्यापार का गोरखधंधा होना कहीं न कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है. फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार कौन-कौन इस पूरे धंधे में शामिल है.