गुरुग्राम में होटल की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने रेड मारकर किया भंडाफोड़

देह व्यापार के आरोप में 3 गिरफ्तार ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 13, 2025 at 9:04 PM IST 2 Min Read

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने एक होटल की आड़ में देह व्यापार के गोरखधंधे का खुलासा किया है. न्यू कॉलोनी थाना की पुलिस ने जब NGO के साथ मिलकर संयुक्त रूप से होटल में छापा मारा, तब मामले की सच्चाई सामने आई. न्यू कॉलोनी थाना के जांच अधिकारी धर्मेंद्र ने बताया कि "3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मामले में दो FIR दर्ज की गई है. एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दूसरा पोक्सो एक्ट के तहत है." होटल संचालक मौके से फरारः जांच अधिकारी धर्मेंद्र ने बताया कि "हाल ही में यह होटल खुला है. होटल संचालक मौके से फरार हैं. उनके बारे में पता लगाया जा रहा है. अब पुलिस होटल संचालक की भूमिका की गहन जांच कर रही है. आगे की जांच शुरू कर दी गई है."