गुरुग्राम: गुरुग्राम पुलिस ने एक कुख्यात बदमाश को एनकाउंटर में घायल कर दिया. विगत रात एक बजे मानेसर की घाटी में पुलिस ने बदमाश का एनकाउंटर किया. आरोपी बाइक पर सवार होकर बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा था. एनकाउंटर के दौरान आरोपी ने पुलिस पार्टी पर चार फायर भी किए, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वो धरा गया. पुलिस ने उस पर 2 फायर किए, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई.

राहुल फाजिलपुरिया की रैकी करने का भी आरोप

आरोपी रमनदीप उर्फ पेट्रोल सिरसा का निवासी है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. आरोपी पर बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग मामले में रैकी करने का आरोप भी है.

कुख्यात बदमाश रमनदीप उर्फ पेट्रोल को लगी गोली (ETV Bharat)

पुलिस को देखकर करने लगा फायरिंग

दरअसल गुरुग्राम पुलिस को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि कुख्यात बदमाश रमनदीप उर्फ पेट्रोल मानेसर इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आ रहा है. इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी की और रात तकरीबन 1 बजे बाइक पर रमनदीप मानेसर पहुंचा. पुलिस को देखकर रमनदीप ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस पार्टी ने रमनदीप को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस पार्टी पर चार फायर किए और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी दो फायर किए, जिसमें से एक हवाई फायर किया गया और एक गोली पेट्रोल के पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया.

बदमाश पर 1 दर्जन संगीन मामले दर्ज

पुलिस प्रवक्ता संदीप की माने तो आरोपी रमनदीप उर्फ पेट्रोल के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. वह एक कुख्यात बदमाश है और उसके खिलाफ हत्या, लूट, बलात्कार जैसे 1 दर्जन संगीन मामले दर्ज है. कई मामलों में वह भगोड़ा घोषित हो चुका है और कई मामलों में वह जमानत पर बाहर आया हुआ है.

अस्पताल में बदमाश का इलाज जारी

गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है.

