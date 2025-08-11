गुरुग्राम: गुरुग्राम पुलिस ने मॉडल के सामने अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान 32 वर्षीय अभिलाष कुमार के रूप में हुई है, जो एक निजी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर नौकरी करता है.

मॉडल के साथ की थी अश्लील हरकत

दरअसल, आरोपी ने 2 अगस्त 2025 को राजीव चौक पर मॉडल के सामने अश्लील हरकत की थी. युवती ने इस घटना का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की. आरोपी की पहचान अभिलाष कुमार के रूप में हुई है. वह शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है. वह सेक्टर-49, गुरुग्राम में स्थित एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर नौकरी करता है और सालाना 14 लाख रुपये का पैकेज लेता है.

गुरुग्राम मॉडल के सामने अश्लील हरकत करने वाला आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)

सैकड़ों कैमरों की फुटेज खंगाली

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप ने बताया कि सोशल मीडिया पर जब इसके संबंध में वीडियो चल रहे थे तो गुरुग्राम पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए जांच पड़ताल की. आरोपी युवक ने मॉडल के सामने अश्लील हरकत की थी. उस वक्त उसने मास्क पहन रखा था, इसलिए आरोपी को पकड़ना आसान नहीं था. लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, टेक्निकल जांच का सहारा लिया. तब जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया जा सका.

कल कोर्ट में पेश करेगी पुलिस

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए उसे कल न्यायालय में पेश किया जाएगा. मामले की जांच जारी है. पुलिस आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है.

