गुरुग्राम: गुरुग्राम के डीएलएफ फेस-2 थाना इलाके में आज किन्नरों ने जमकर हंगामा किया. साथी किन्नरों की गिरफ्तारी के बाद थाने में पहुंचे बाकी किन्नरों ने गिरफ्तारी का विरोध जताया. जिसके बाद पुलिस ने उन्हें समझा-बुझाकर वापस भेज दिया.

दरअसल, गुरुग्राम पुलिस ने रविवार रात को गश्त के दौरान एमजी रोड से 9 किन्नरों को अश्लीलता फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के दौरान किन्नरों ने पुलिस के साथ झड़प भी की और एक पुलिस वाहन के साथ तोड़फोड़ भी की थी. उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही साथी किन्नर पुलिस की इस कार्रवाई से खफा थे. इसके चलते वो थाने में आकर प्रदर्शन करने लगे. जिस पर पुलिस ने उन्हें समझाकर वापस भेज दिया.

किन्नरों की पुलिस के साथ हुई झड़प

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप ने बताया कि पिछले काफी दिनों से एमजी रोड के बाशिंदों की तरफ से पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि एमजी रोड पर कुछ किन्नर रोज रात को अश्लील इशारें और एक्टिविटी करते हैं. रविवार रात को भी पुलिस को शिकायत मिली तो गश्ती टीम ने वहां जाकर किन्नरों को उस स्थान से हटने को कहा. जिस पर किन्नर विरोध जताने लगे और पुलिस के साथ झड़प शुरू कर दी. किन्नरों ने एक पुलिस वाहन को नुकसान भी पहुंचाया. इसके बाद पुलिस ने 9 किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया. सोमवार को सभी को कोर्ट में पेश किया गया.

गुरुग्राम में 9 किन्नर गिरफ्तार, (Etv Bharat)

वहीं, वीडियो में एक किन्नर ने पुलिस पर मारपीट का भी आरोप लगाया है. वीडियो में भी एक पुलिसकर्मी द्वारा किन्नर पर हाथ उठाते देखा गया है. इससे भी किन्नर नाराज है.

क्या है किन्नरों का पक्ष ?

इसके बाद सोमवार सुबह थाने में कुछ किन्नरों ने पहुंचकर हंगामा कर दिया. किन्नरों का आरोप है कि पुलिस ने बेवजह उनके साथ मारपीट की. इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है.

