गुरुग्राम पुलिस ने गूंगा-बहरा बनकर चोरी करने वाले गैंग का किया भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम पुलिस ने गूंगा-बहरा बनकर चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो पांच साल से संगठित चोरी कर रहे थे

गूंगा-बहरा बनकर चोरी करने वाले गैंग का किया भंडाफोड़
गूंगा-बहरा बनकर चोरी करने वाले गैंग का किया भंडाफोड़ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 18, 2025 at 11:13 PM IST

गुरुग्राम: गुरुग्राम पुलिस ने एक बेहद शातिर चोरी के गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो गूंगा-बहरा होने का नाटक कर घरों में घुसकर कीमती सामान चोरी करता था. पुलिस ने इस गैंग के दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ के आधार पर आगे की जांच शुरू कर दी है.

आंध्र प्रदेश से ताल्लुक, दिल्ली में रहकर करते थे वारदातें

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सी. बाबू और प्रभु के रूप में हुई है, जो मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं. वे दिल्ली में किराए पर रहते थे और वहीं से अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गुरुग्राम और फरीदाबाद में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे.

5 साल से चला रहे थे चोरी का खेल

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि वे पिछले 5 वर्षों से इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे थे. अब तक वे गुरुग्राम में 19 चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार कर चुके हैं.

गूंगे-बहरे का बहाना बनाकर करते थे रैकी

इनकी चोरी का तरीका भी काफी चौंकाने वाला है. आरोपी दिन में गूंगा-बहरा बनकर घरों में घुसते थे और अंदर का मुआयना (रैकी) करते थे. इसके बाद सुबह के समय, साफ-सुथरे कपड़े पहनकर और मास्क लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे. चोरी के बाद, माल को या तो कोरियर के जरिए चेन्नई भेजते थे या अपने साथियों के माध्यम से ठिकाने लगाते थे.

पुलिस की बड़ी कामयाबी

गुरुग्राम पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और गुप्त सूचना के आधार पर इस गिरोह का भंडाफोड़ किया. फिलहाल, पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस गिरोह से जुड़े और भी मामले जल्द सामने आ सकते हैं.

पुलिस का बयान

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह एक संगठित और पेशेवर चोरी का गिरोह है, और इनकी गिरफ्तारी से इलाके में चोरी की घटनाओं में कमी आने की संभावना है. पुलिस अब इनके नेटवर्क और अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है.

