गुरुग्राम पुलिस ने गूंगा-बहरा बनकर चोरी करने वाले गैंग का किया भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 18, 2025 at 11:13 PM IST 2 Min Read

गुरुग्राम: गुरुग्राम पुलिस ने एक बेहद शातिर चोरी के गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो गूंगा-बहरा होने का नाटक कर घरों में घुसकर कीमती सामान चोरी करता था. पुलिस ने इस गैंग के दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ के आधार पर आगे की जांच शुरू कर दी है. आंध्र प्रदेश से ताल्लुक, दिल्ली में रहकर करते थे वारदातें गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सी. बाबू और प्रभु के रूप में हुई है, जो मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं. वे दिल्ली में किराए पर रहते थे और वहीं से अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गुरुग्राम और फरीदाबाद में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे. 5 साल से चला रहे थे चोरी का खेल पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि वे पिछले 5 वर्षों से इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे थे. अब तक वे गुरुग्राम में 19 चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार कर चुके हैं. गूंगे-बहरे का बहाना बनाकर करते थे रैकी