गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां ट्रैफिक पुलिस पर जापानी टूरिस्ट से एक हजार रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगा है. जापान से आए एक युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक जोन ऑफिसर, एक पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड उससे नकद ₹1000 लेते हैं और फिर उसे जाने देते हैं.

गुरुग्राम में जापानी टूरिस्ट से रिश्वत: जापानी युवक ने वीडियो में दावा किया है कि उसे ट्रैफिक नियम तोड़ने के आरोप में रोका गया. इसके बाद बिना कोई चालान थमाए उससे ₹1000 की नकद राशि वसूल ली गई. उसने इस पूरी घटना को मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया और वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया.

वीडियो हुआ वायरल, मचा हड़कंप: जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया, ये तेजी से वायरल हो गया. देशभर में लोग इस पर प्रतिक्रिया देने लगे. आम नागरिकों से लेकर आला अधिकारियों तक हर कोई हैरान रह गया. इस वीडियो ने पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिए.

गुरुग्राम जापानी टूरिस्ट से रिश्वत (ETV Bharat)

प्रशासन ने की कार्रवाई: मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी ट्रैफिक ने तुरंत एक्शन लिया. वीडियो के आधार पर तीनों आरोपियों (जोन ऑफिसर, पुलिस कर्मी और होमगार्ड) को सस्पेंड कर दिया. पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि "दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा: इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया देखे को मिल रही है. लोगों का कहना है कि "केवल विदेशी ही नहीं, आम नागरिक भी अक्सर इसी तरह की रिश्वतखोरी का शिकार होते हैं. ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि कई बार उन्हें भी पुलिस से ऐसे ही व्यवहार का सामना करना पड़ा है."

ये भी पढ़ें- जुलाना नगरपालिका चेयरमैन के दफ्तर में विजिलेंस की रेड, रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार - JULANA NAGARPALIKA CHAIRMAN RAID

ये भी पढ़ें- रेवाड़ी में 9 हजार की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, दस्तावेजों में नाम चेंज करने की एवज में मांगी थी घूस - ACB ACTION IN REWARI