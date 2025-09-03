गुरुग्रामः हरियाणा में गुरुग्राम अंतरराज्यीय वाहन चोर और सेक्टर-39 की टीम के बीच मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में वाहन चोर ने पुलिस पर फायरिंग की और एक गोली सब इंस्पेक्टर को भी लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट की वजह से उनकी जान बच गई. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया. घायल वाहन चोरी के आरोपी को पुलिस ने तुरंत सोहना सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया गया. यह मामला मंगलवार देर रात का है.

लूट की वारदात को अंजाम देने की थी तैयारीः योजना बना रहा है. सूचना के आधार पर गांव रायपुर के पास नाकाबंदी की गई. इसी दौरान बिना नंबर की बाइक पर आरोपी आया और रुकने के बजाय बैरिकेड्स में बाइक ठोक दी. पुलिस से बचने के लिए उसने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने पहले उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन जब उसने फिर से फायर किया तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान उसके पैर में गोली लगी और वह काबू कर लिया गया.

16 वाहन चोरी की वारदातों का है आरोपीः पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि "जांच में सामने आया कि आरोपी जाहिद नूंह के झिमरावट गांव का रहने वाला है और दिल्ली, गुरुग्राम और नूंह में 16 वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है. पांच मामलों में वह भगोड़ा भी घोषित हो चुका है. मौके से पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बाइक, पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं. क्राइम सीन टीम ने घटनास्थल से चार खाली खोल भी उठाए हैं. फिलहाल आरोपी का इलाज जारी है, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ की जाएगी. उसके खिलाफ सोहना शहर थाने में पुलिस पर जानलेवा हमला करने का केस दर्ज किया गया है."