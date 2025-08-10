Essay Contest 2025

गुरुग्राम में 12वीं पास फर्जी IAS गिरफ्तार, भारत सरकार की गाड़ी दिखाकर झाड़ता था "रौब", यूपी में भी कर चुका ठगी - GURUGRAM FAKE IAS OFFICER ARREST

हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने एक फर्जी आईएएस अफसर को गिरफ्तार किया है, जो लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लेता था.

Gurugram Police arrested fake IAS officer accused from Pratapgarh UP used to cheat people in the name of getting jobs
गुरुग्राम में 12वीं पास फर्जी IAS गिरफ्तार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 10, 2025 at 7:52 PM IST

Updated : August 10, 2025 at 7:58 PM IST

गुरुग्राम : हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने एक फर्जी IAS अधिकारी को गिरफ्तार किया है, जो लोगों से नौकरी लगवाने और कर्मचारियों का ट्रांसफर करवाने के नाम पर रुपए ऐंठता था. आरोपी की पहचान जय प्रकाश पाठक (31 वर्ष) निवासी गांव रघुईपुर, जिला प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है. पूछताछ में सामने आया है कि वह 12वीं पास है.

फर्जी अधिकारी बनकर ठगी : आरोपी ने पुलिस पूछताछ में कबूला कि वो खुद को गृह मंत्रालय में IAS बताकर लोगों को नौकरी लगवाने और कर्मचारियों का ट्रांसफर करवाने का झांसा देकर रुपए ऐंठा करता था. साथ ही वो लोगों पर धौंस जमाने के लिए फर्जी सरकारी गाड़ी और फर्जी आर्म्स लाइसेंस रखता था और फिर आईएएस अफसर होने का रौब दिखाया करता था.

गुरुग्राम में 12वीं पास फर्जी IAS गिरफ्ता (Etv Bharat)

आरोपी से क्या-क्या मिला ? : पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 आईडी कार्ड, 1 आईडी कार्ड डोरी, 1 आयुष्मान कार्ड, 3 आधार कार्ड, 1 ATM कार्ड, 1 एनवेलप पत्र, 1 फर्जी आर्म्स लाइसेंस, 6 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 वॉकी टॉकी सेट, 1 पैन कार्ड, 2 मोहर, 1 लाल व नीली बत्ती, कुल 2 लाख 50 हजार रुपयों की नगदी और 1 कार बरामद की है.

आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड : आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड से पाया गया कि आरोपी पर फर्जी अधिकारी का खास बनकर ठगी करने के संबंध में 1 मामला उत्तर प्रदेश में भी दर्ज है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है. आरोपी को 2 दिन की पुलिस हिरासत में लिया गया है और उससे बाकी वारदातों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है.

फरीदाबाद के दादा-दादी को सलाम, पोती की मौत के बाद हजारों मरीजों की बचाई जान, गरीब बच्चों के बने मसीहा

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

हिसार में कैसे मूकबधिर परिवार जी रहा हैप्पी लाइफ, दूसरों के लिए बने मिसाल, बेटी भी छू रही बुलंदी का आसमान

दादरी की भंभो पहलवान रोज सुबह 4 बजे से करती है प्रैक्टिस, ओलंपिक में गोल्ड जीतने का है लक्ष्य, पिता बोले- "हर मोड़ पर दूंगा बेटी का साथ"

