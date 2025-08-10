गुरुग्राम : हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने एक फर्जी IAS अधिकारी को गिरफ्तार किया है, जो लोगों से नौकरी लगवाने और कर्मचारियों का ट्रांसफर करवाने के नाम पर रुपए ऐंठता था. आरोपी की पहचान जय प्रकाश पाठक (31 वर्ष) निवासी गांव रघुईपुर, जिला प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है. पूछताछ में सामने आया है कि वह 12वीं पास है.

फर्जी अधिकारी बनकर ठगी : आरोपी ने पुलिस पूछताछ में कबूला कि वो खुद को गृह मंत्रालय में IAS बताकर लोगों को नौकरी लगवाने और कर्मचारियों का ट्रांसफर करवाने का झांसा देकर रुपए ऐंठा करता था. साथ ही वो लोगों पर धौंस जमाने के लिए फर्जी सरकारी गाड़ी और फर्जी आर्म्स लाइसेंस रखता था और फिर आईएएस अफसर होने का रौब दिखाया करता था.

गुरुग्राम में 12वीं पास फर्जी IAS गिरफ्ता (Etv Bharat)

आरोपी से क्या-क्या मिला ? : पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 आईडी कार्ड, 1 आईडी कार्ड डोरी, 1 आयुष्मान कार्ड, 3 आधार कार्ड, 1 ATM कार्ड, 1 एनवेलप पत्र, 1 फर्जी आर्म्स लाइसेंस, 6 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 वॉकी टॉकी सेट, 1 पैन कार्ड, 2 मोहर, 1 लाल व नीली बत्ती, कुल 2 लाख 50 हजार रुपयों की नगदी और 1 कार बरामद की है.

आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड : आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड से पाया गया कि आरोपी पर फर्जी अधिकारी का खास बनकर ठगी करने के संबंध में 1 मामला उत्तर प्रदेश में भी दर्ज है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है. आरोपी को 2 दिन की पुलिस हिरासत में लिया गया है और उससे बाकी वारदातों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : रोहतक PGIMS में दोस्त की जगह ड्यूटी पर डॉक्टर बनकर आया युवक, करने लगा मरीजों का इलाज.. ऐसे पकड़ा गया

ये भी पढ़ें : गुरुग्राम में फर्जी CBI अधिकारी गिरफ्तार, लाखों रुपये की ठगी का है आरोपी

ये भी पढ़ें : करनाल में बर्खास्त कांस्टेबल ने गैंगस्टर के लिए बनवाया फर्जी पासपोर्ट, पुलिस वेरिफिकेशन पर सवाल