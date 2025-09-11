ETV Bharat / state

गुरुग्राम में "मेगा स्वच्छता अभियान", CM नायब ने खुद लगाया सड़कों पर झाड़ू

गुरुग्राम: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम की सड़कों पर उतरे और मेगा स्वच्छता अभियान में श्रमदान किया. इस दौरान सीएम ने नागरिकों को स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया और स्वच्छता मित्रों के साथ मिलकर सफाई की. सीएम ने की लोगों से अपील: गुरुग्राम में "मेगा स्वच्छता अभियान" में श्रमदान के बाद सीएम ने मीडिया से बातचीत की. सीएम ने कहा, "गुरुग्राम को स्वच्छता रैंकिंग में देशभर में नंबर 1 स्थान दिलाना है. इसके लिए बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था, कुशल प्रबंधन और जन भागीदारी जरूरी है. मेरी लोगों से अपील है कि "स्वच्छ गुरुग्राम" थीम के तहत स्वच्छ, शुद्ध और स्वस्थ शहर के निर्माण में सक्रिय योगदान दें." CM नायब ने खुद लगाया सड़कों पर झाड़ू (ETV Bharat)