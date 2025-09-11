ETV Bharat / state

गुरुग्राम में "मेगा स्वच्छता अभियान", CM नायब ने खुद लगाया सड़कों पर झाड़ू

गुरुग्राम की सड़कों पर आज सीएम नायब सैनी ने झाड़ू लगाया. साथ ही लोगों से खास अपील की.

gurugram mega cleaning campaign
गुरुग्राम में "मेगा स्वच्छता अभियान" (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 11, 2025 at 2:08 PM IST

2 Min Read
गुरुग्राम: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम की सड़कों पर उतरे और मेगा स्वच्छता अभियान में श्रमदान किया. इस दौरान सीएम ने नागरिकों को स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया और स्वच्छता मित्रों के साथ मिलकर सफाई की.

सीएम ने की लोगों से अपील: गुरुग्राम में "मेगा स्वच्छता अभियान" में श्रमदान के बाद सीएम ने मीडिया से बातचीत की. सीएम ने कहा, "गुरुग्राम को स्वच्छता रैंकिंग में देशभर में नंबर 1 स्थान दिलाना है. इसके लिए बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था, कुशल प्रबंधन और जन भागीदारी जरूरी है. मेरी लोगों से अपील है कि "स्वच्छ गुरुग्राम" थीम के तहत स्वच्छ, शुद्ध और स्वस्थ शहर के निर्माण में सक्रिय योगदान दें."

CM नायब ने खुद लगाया सड़कों पर झाड़ू (ETV Bharat)

हरियाणा में मनाया जाएगा सेवा पखवाड़ा: सीएम सैनी ने आगे कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छता अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है. यह सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर 17 सितंबर से प्रदेश भर में "सेवा पखवाड़ा" मनाया जाएगा. इस पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य शिविर, खेलकूद औप जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा."

gurugram mega cleaning campaign
"मेगा स्वच्छता अभियान" (ETV Bharat)

स्वच्छ गुरुग्राम का अभियान रहेगा जारी: इस दौरान विधायक मुकेश शर्मा ने नागरिकों से स्वच्छता अभियान में भागीदारी की अपील की. विधायक मुकेश शर्मा ने कहा कि, "गुरुग्राम को स्वच्छ और सुंदर बनाने की यह मुहिम केवल एक दिन या सप्ताह तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे एक निरंतर जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा. यह प्रयास तभी सफल होगा, जब हर नागरिक इसमें सक्रिय भूमिका निभाएगा."

TAGGED:

गुरुग्राम में मेगा स्वच्छता अभियानMEGA CLEANING CAMPAIGN GURUGRAMSANITATION CAMPAIGN IN GURUGRAMCM NAYAB SWEPT GURUGRAM STREETSGURUGRAM MEGA CLEANING CAMPAIGN

