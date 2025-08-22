ETV Bharat / state

गुरुग्राम में लिफ्ट में गर्दन फंसने से मजदूर की मौत, आर्थिक तंगी से भी था परेशान, मार्बल मार्केट में करता था काम - GURUGRAM MARBLE MARKET LIFT

गुरुग्राम में लिफ्ट में गर्दन फंसने से एक मजदूर की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि मृतक राजेश आर्थिक तंगी से परेशान था.

गुरुग्राम में लिफ्ट में गर्दन फंसने से मजदूर की मौत
गुरुग्राम में लिफ्ट में गर्दन फंसने से मजदूर की मौत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 22, 2025 at 8:20 AM IST

Updated : August 22, 2025 at 11:10 AM IST

2 Min Read

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में लिफ्ट में फंसने से एक मजदूर की मौत हो गई. सेक्टर-34 मार्केट में शॉप नंबर 1 में कार्यरत राजेश सिंह की मार्बल ढोने के लिए इस्तेमाल होने वाली लिफ्ट में मौत हुई. मृतक मूल रूप से राजस्थान के चूरू का रहने वाला था. शॉप मालिक ने घटना की सूचना सदर थाना पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू की. जांच अधिकारी राजू धनखड़ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि राजेश लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था. शाम को उसने लिफ्ट में अपनी गर्दन फंसा कर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी मौत का राज: पुलिस ने राजेश के परिजनों को सूचना दी है. जिसके बाद परिजन राजस्थान से गुरुग्राम पहुंचे. शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मोर्चरी में रखा गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत की वजह साफ हो पाएगी. पुलिस ने बताया कि जांच की जा रही है. लिफ्ट में कोई तकनीकी खराबी तो नहीं थी इसकी भी जांच की जा रही है. सहकर्मियों और शॉप मालिक से भी पूछताछ की जा रही है. ताकि घटना की पूरी जानकारी का पता लगाया जा सके.

गुरुग्राम में लिफ्ट में फंसने से मजदूर की मौत (Etv Bharat)

पुलिस कर रही जांच: सहकर्मियों ने बताया कि राजेश मार्बल की दुकान पर काफी समय से काम कर रहा था. भारी सामान को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ले जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता था. इस लिफ्ट का इस्तेमाल मार्बल स्लैब को शिफ्ट करने के लिए किया जाता था. सहकर्मियों ने बताया कि राजेश मेहनती था और आर्थिक समस्या के चलते मानसिक दबाव में चल रहा था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

ये भी पढ़ें: पलवल में घर में घुसकर अग्निवीर फौजी की हत्या, कल ही छुट्टी पर घर आया था, पड़ोसी केस वापस लेने का बना रहे थे दबाव

ये भी पढ़ें: नूंह के तावड़ू अस्पताल में गंभीर लापरवाही, महिला का गलत ऑपरेशन कर निकाल दी बच्चेदानी, बाल आयोग ने लिया संज्ञान

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में लिफ्ट में फंसने से एक मजदूर की मौत हो गई. सेक्टर-34 मार्केट में शॉप नंबर 1 में कार्यरत राजेश सिंह की मार्बल ढोने के लिए इस्तेमाल होने वाली लिफ्ट में मौत हुई. मृतक मूल रूप से राजस्थान के चूरू का रहने वाला था. शॉप मालिक ने घटना की सूचना सदर थाना पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू की. जांच अधिकारी राजू धनखड़ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि राजेश लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था. शाम को उसने लिफ्ट में अपनी गर्दन फंसा कर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी मौत का राज: पुलिस ने राजेश के परिजनों को सूचना दी है. जिसके बाद परिजन राजस्थान से गुरुग्राम पहुंचे. शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मोर्चरी में रखा गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत की वजह साफ हो पाएगी. पुलिस ने बताया कि जांच की जा रही है. लिफ्ट में कोई तकनीकी खराबी तो नहीं थी इसकी भी जांच की जा रही है. सहकर्मियों और शॉप मालिक से भी पूछताछ की जा रही है. ताकि घटना की पूरी जानकारी का पता लगाया जा सके.

गुरुग्राम में लिफ्ट में फंसने से मजदूर की मौत (Etv Bharat)

पुलिस कर रही जांच: सहकर्मियों ने बताया कि राजेश मार्बल की दुकान पर काफी समय से काम कर रहा था. भारी सामान को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ले जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता था. इस लिफ्ट का इस्तेमाल मार्बल स्लैब को शिफ्ट करने के लिए किया जाता था. सहकर्मियों ने बताया कि राजेश मेहनती था और आर्थिक समस्या के चलते मानसिक दबाव में चल रहा था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

ये भी पढ़ें: पलवल में घर में घुसकर अग्निवीर फौजी की हत्या, कल ही छुट्टी पर घर आया था, पड़ोसी केस वापस लेने का बना रहे थे दबाव

ये भी पढ़ें: नूंह के तावड़ू अस्पताल में गंभीर लापरवाही, महिला का गलत ऑपरेशन कर निकाल दी बच्चेदानी, बाल आयोग ने लिया संज्ञान

Last Updated : August 22, 2025 at 11:10 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

WORKER TRAPPED DIEDगुरुग्राम लिफ्ट में हादसामजदूर की मौतGURUGRAM MARBLE MARKETGURUGRAM MARBLE MARKET LIFT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.