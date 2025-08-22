गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में लिफ्ट में फंसने से एक मजदूर की मौत हो गई. सेक्टर-34 मार्केट में शॉप नंबर 1 में कार्यरत राजेश सिंह की मार्बल ढोने के लिए इस्तेमाल होने वाली लिफ्ट में मौत हुई. मृतक मूल रूप से राजस्थान के चूरू का रहने वाला था. शॉप मालिक ने घटना की सूचना सदर थाना पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू की. जांच अधिकारी राजू धनखड़ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि राजेश लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था. शाम को उसने लिफ्ट में अपनी गर्दन फंसा कर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी मौत का राज: पुलिस ने राजेश के परिजनों को सूचना दी है. जिसके बाद परिजन राजस्थान से गुरुग्राम पहुंचे. शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मोर्चरी में रखा गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत की वजह साफ हो पाएगी. पुलिस ने बताया कि जांच की जा रही है. लिफ्ट में कोई तकनीकी खराबी तो नहीं थी इसकी भी जांच की जा रही है. सहकर्मियों और शॉप मालिक से भी पूछताछ की जा रही है. ताकि घटना की पूरी जानकारी का पता लगाया जा सके.

गुरुग्राम में लिफ्ट में फंसने से मजदूर की मौत (Etv Bharat)

पुलिस कर रही जांच: सहकर्मियों ने बताया कि राजेश मार्बल की दुकान पर काफी समय से काम कर रहा था. भारी सामान को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ले जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता था. इस लिफ्ट का इस्तेमाल मार्बल स्लैब को शिफ्ट करने के लिए किया जाता था. सहकर्मियों ने बताया कि राजेश मेहनती था और आर्थिक समस्या के चलते मानसिक दबाव में चल रहा था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

