गुरुग्राम: गुरुग्राम में एक IITian ने ऐसा मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिससे प्रशासन की भी हेल्प हो रही है. साथ ही लोगों की भी कई समस्याएं दूर हो गई है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं विनय गुप्ता की, जो कि मौजूदा समय में एनटीनो के सीईओ हैं. इन्होंने शहर की समस्या को देखा और लोगों की परिस्थिति को. इसके बाद ऐप तैयार किया, जिसकी मदद से लोगों की समस्या का समाधान हो रहा है.

गलत जगह शिकायत करते थे लोग: दरअसल, IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद विनय नौकरी करने गुरुग्राम आए. उन्होंने देखा कि शहर की सड़कों पर गड्ढे बने हैं. जगह-जगह कचरा है. इससे लोगों को काफी दिक्कतें होती है. विनय ने देखा कि साल-दर-साल बीतते जा रहे हैं. हालांकि लोगों की समस्याएं कम नहीं हो रही है. जब विनय ने समस्या का कारण जानने की कोशिश की तो पता चला कि लोग अपनी शिकायत को सही जगह दर्ज नहीं कर पाते हैं. शिकायत रिपोर्ट भी करते भी हैं तो उसमें संबंधित विभाग का चयन नहीं कर पाते. यही कारण है कि उनकी समस्या का समाधान नहीं होता.

गुरुग्राम के IITian ने तैयार किया अनोखा मोबाइल ऐप "रास्ता फिक्स" (Etv Bharat)

दोस्तों के साथ मिलकर बनाई कंपनी: इसके बाद विनय ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर न केवल एक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस बेस्ड कंपनी बनाई, बल्कि जिला प्रशासन और जनता की सहायता के लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया. इस ऐप के जरिए लोग एक क्लिक पर अपने क्षेत्र की टूटी सड़कों और कूड़े के ढेर को रिपोर्ट कर सकेंगे.

इस तरह हुई शुरुआत: इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने एनटीनो कंपनी के सीईओ विनय गुप्ता से बातचीत की. अपने सफर के बारे में विनय गुप्ता ने बताया कि गुरुग्राम की समस्याओं को लेकर मैंने अपने दोस्त प्रवीण कौशल से बात की. जिनके साथ मिलकर मैंने इस ऐप को तैयार किया है. मेरी कंपनी में 650 IITian की फौज है, जो इस ऐप पर काम कर रही है. सभी इंजीनियरों ने मिलकर जब इस ऐप की शुरुआत की, तो इसमें लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखा गया. सबसे पहले उन्हें पता लगा कि लोग अपनी शिकायतों के लिए सही जगह एप्रोच ही नहीं कर पाते हैं. इसके अलावा ज्यादातर लोग अपनी पहचान बताए बिना ही शिकायत दर्ज करना चाहते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए ही हमारी टीम ने मोबाइल ऐप बनाने का काम शुरू किया, जिसको "रास्ता फिक्स" का नाम दिया गया. इसमें मुख्य फोकस टूटी सड़कों और गार्बेज पर किया गया.

बगैर पहचान बताए दर्ज होगी शिकायत: इस ऐप में लोग अपनी पहचान बताए बगैर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके बारे में विनय गुप्ता ने बताया कि इस ऐप में कोई भी व्यक्ति बिना अपनी पहचान बताए, अपनी शिकायत दर्ज कर सकेगा. इसमें केवल व्यक्ति को अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन करके फोटो क्लिक करके अपलोड करनी होगी, जिसके बाद इसका एक शिकायत नंबर जनरेट हो जाएगा. खास बात यह होगी कि फोटो अपलोड होते ही आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस भी एक्टिव हो जाएगा. वह इसकी एक शिकायत बनाएगा और सभी विभागों के अधिकारियों को यह शिकायत भेज देगा.

ऐप के लिए तैयार हुआ डैशबोर्ड: विनय गुप्ता ने बताया कि इस ऐप के लिए एक डैशबोर्ड तैयार किया गया है, जिसका एक्सेस प्रशासनिक अधिकारियों को दिया जाएगा. अधिकारी इस पर एक्शन लेंगे. रोजाना आने वाली शिकायतों का समाधान होते ही एक मैसेज शिकायतकर्ता को भी पहुंच जाएगा.

कैटेगरी के अनुसार शिकायतें डिस्पले होंगी : एनटीनो कंपनी के सीईओ ने कहा कि अगर शिकायत गंभीर है या शिकायत के समाधान में समय दिया जा सकता है तो इसके लिए कलर कोड भी तय होगा. इसके अलावा अगर शिकायत लंबे समय से लंबित है तो इसका भी अलग कलर कोड होगा. अधिकारी जब डैशबोर्ड ओपन करेंगे, तो उसमें हर कैटेगरी के अनुसार शिकायतें डिस्पले हो जाएंगी. इस ऐप को गुरुग्राम निवासियों के लिए समर्पित कराने के लिए और इसमें बदलाव करने के लिए वह लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर रहा हूं. अधिकारियों का भी पॉजिटिव रेस्पांस मिल रहा है. आशा है कि अधिकारी जल्द ही इस ऐप को अडॉप्ट करेंगे.

ऐप का किया गया ट्रायल: फिलहाल ऐप का ट्रायल किया गया है. इस बारे में विनय गुप्ता ने बताया कि अभी यह ऐप प्रारंभिक फेज में है. ट्रायल किए जा रहे इस ऐप के जरिए उन्हें कुछ शिकायतें अभी मिली हैं, जिनके समाधान के लिए कुछ कंपनियां सीएसआर के तहत कार्रवाई करने के लिए भी आगे आने लगी हैं. ऐसे में उन्होंने इसे दूसरे फेज में प्लान किया है, ताकि प्रशासन के साथ-साथ कंपनियां समाज के प्रति अपनी सोशल रेस्पांसिबिलिटी को निभाते हुए समाज हित में कुछ काम कर सके. वहीं, दूसरे फेज में यह भी प्लान किया जा रहा है कि लोगों द्वारा दी जाने वाली शिकायतों को संबंधित अधिकारियों तक सोशल मीडिया के जरिए भी पहुंचाया जा सके.यह ऐप फोटो अपलोड करते ही ट्वीट भी हो जाएगी, जिसके लिए एआई टैगिंग ऑप्शन के सुझाव देगा.

बता दें कि मौजूदा समय में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की तरफ से लोगों को अपनी ग्रीवेंस रिपोर्ट करने के लिए मोबाइल ऐप बनाई हुई है. इस मोबाइल ऐप में इतने अधिक ऑप्शन दिए गए हैं कि बहुत कम लोग ही इस ऐप का उपयोग कर अपनी शिकायत दर्ज कर पाते हैं. इसके साथ ही लोगों को अपनी शिकायत दर्ज करने से पहले पहचान बताना सुनिश्चित करना होता है. ऐसे में बिना पहचान बताए ही शिकायत संबंधित विभाग तक पहुंचाने के लिए ही ऐप को तैयार किया गया है.

