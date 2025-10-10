ETV Bharat / state

"कफ सिरप" पर गुरुग्राम में सख्ती, 36 मेडिकल स्टोर्स से लिए गए सैंपल, शो कॉज नोटिस भी जारी

CMO On Cough Syrup Ban: कप सिरप से कई राज्यों में बच्चों की मौत के बाद गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है.

CMO On Cough Syrup Ban
कोल्ड्रिफ सिरप पर सख्ती (IANS)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 10, 2025 at 6:11 PM IST

2 Min Read
गुरुग्रामः राजस्थान और मध्यप्रदेश में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के बाद तमाम राज्य सतर्क हो गए हैं. इसके बाद से कफ सिरप को लेकर अब सख्ती बरती जा रही है. गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने Coldrif Cough Syrup की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. दूसरी ओर सीएमओ के निर्देश पर विभाग ने सभी मेडिकल स्टोर्स को एडवाइजरी जारी की है और सिरप के सैंपल जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

4 मेडिकल संचालक पर बिना पर्ची दवा बेचने का आरोपः गुरुग्राम की सीएमओ डॉ. अल्का ने कफ सिरप की बिक्री को लेकर मेडिकल स्टोर्स को एडवाइजरी जारी कर दी है. Coldrif Cough Syrup की बिक्री को रोक दिया गया है. इसके साथ ही अब तक 36 मेडिकल स्टोर्स से कोल्ड्रिफ सिरप के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं. जांच रिपोर्ट आने तक सिरप की बिक्री और उपयोग पर रोक जारी रहेगी. स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए चार मेडिकल स्टोर्स को शो कॉज नोटिस भी जारी किए हैं, जिन पर बिना पर्ची दवा बेचने का आरोप हैं. सीएमओ ने स्पष्ट कहा कि बिना डॉक्टर की पर्ची के सिरप बेचने वाले मेडिकल स्टोरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

36 मेडिकल स्टोर से Cough Syrup का सैंपल लिया गया (Etv Bharat)

'बच्चों को कफ सिरप ना दें': सीएमओ ने लोगों से अपील की है कि चार साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी खांसी की दवा ना दें. बच्चों में खांसी-सर्दी का लक्षण नज़र आए तो डॉक्टर से उचित परामर्श लेकर ही दवा लें. ऐसी स्थिति में बच्चों को गर्म रखें. वहीं दूसरी ओर मेडिकल स्टोर संचालको को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि वह बिना डॉक्टर की पर्ची के किसी को भी दवाई न दें.

'सरकार के आदेशों का कर रहे हैं पालन': गुरुग्राम केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष शरद मेहरोत्रा ने "कहा कि हम लोग सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन कर रहे हैं. कफ सिरप ही नहीं कोई भी दवा बिना डॉक्टर की पर्ची के बेच नहीं रहे हैं."

