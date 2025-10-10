ETV Bharat / state

"कफ सिरप" पर गुरुग्राम में सख्ती, 36 मेडिकल स्टोर्स से लिए गए सैंपल, शो कॉज नोटिस भी जारी

गुरुग्रामः राजस्थान और मध्यप्रदेश में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के बाद तमाम राज्य सतर्क हो गए हैं. इसके बाद से कफ सिरप को लेकर अब सख्ती बरती जा रही है. गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने Coldrif Cough Syrup की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. दूसरी ओर सीएमओ के निर्देश पर विभाग ने सभी मेडिकल स्टोर्स को एडवाइजरी जारी की है और सिरप के सैंपल जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.



4 मेडिकल संचालक पर बिना पर्ची दवा बेचने का आरोपः गुरुग्राम की सीएमओ डॉ. अल्का ने कफ सिरप की बिक्री को लेकर मेडिकल स्टोर्स को एडवाइजरी जारी कर दी है. Coldrif Cough Syrup की बिक्री को रोक दिया गया है. इसके साथ ही अब तक 36 मेडिकल स्टोर्स से कोल्ड्रिफ सिरप के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं. जांच रिपोर्ट आने तक सिरप की बिक्री और उपयोग पर रोक जारी रहेगी. स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए चार मेडिकल स्टोर्स को शो कॉज नोटिस भी जारी किए हैं, जिन पर बिना पर्ची दवा बेचने का आरोप हैं. सीएमओ ने स्पष्ट कहा कि बिना डॉक्टर की पर्ची के सिरप बेचने वाले मेडिकल स्टोरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.