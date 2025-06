ETV Bharat / state

गुरुग्राम में सबसे बड़े साइबर ठगी का पर्दाफाश, 66 करोड़ 62 लाख रुपये ठगने के मामले में 16 आरोपी गिरफ्तार - GURUGRAM CYBER FRAUD CASE

गुरुग्राम साइबर ठग गिरफ्तार ( ETV Bharat )

Published : June 19, 2025 at 8:57 AM IST | Updated : June 19, 2025 at 9:14 AM IST

गुरुग्राम: गुरुग्राम पुलिस ने एक बड़े साइबर क्राइम नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन ठगों ने पूरे देश में कुल 66 करोड़ 62 लाख रुपये की ठगी की. पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ कुल 15,265 शिकायतें और 488 मामले दर्ज किए हैं. ऐसे देते थे ठगी की वारदात को अंजाम: गिरफ्तार आरोपियों ने फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल, सेक्सटॉर्शन, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जैसे तरीकों से लोगों से ठगी की.लोगों को झांसे में लेकर उनके पैसे ठगे और फिर उन्हें धमकी दी. आरोपियों ने पीड़ितों को विश्वास दिलाने के लिए फर्जी दस्तावेज और ईमेल का भी इस्तेमाल किया था. पुलिस ने की कार्रवाई: गिरफ्तारी के दौरान गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 17 मोबाइल फोन, 7 सिम कार्ड और 2 लैपटॉप बरामद किए हैं. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने इन आरोपियों के बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया है, जिसमें ठगी की रकम जमा की गई थी. ये आरोपी हुए गिरफ्तार: इस बारे में पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि आरोपियों की पहचान अनुराग, आशीष कुमार, चिराग, सूरज तिवारी, अमित लवानिया, अनुपम बनर्जी, नीतीश, रोशनी, करण सिंह, रूमान अली, रमन, चंदन, ईशा यादव, सौरभ, सोनू, और प्रतीक के तौर पर हुई है. इन आरोपियों में कुछ पहले भी साइबर क्राइम के अपराध में सजा काट चुके हैं. पुलिस ने की लोगों से अपील: आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे साइबर अपराध के प्रति सावधानी बरतें और किसी भी अनजान व्यक्ति या समूह पर भरोसा न करें. पुलिस ने यह भी कहा कि वे साइबर अपराध के मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है.इस मामले में पुलिस की जांच जारी है. जल्द ही और भी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी. ये भी पढ़ें:रेवाड़ी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, होटल में पड़ी रेड, 5 महिलाएं पकड़ी गई

