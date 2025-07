ETV Bharat / state

7 साल के मासूम को 20 बार कैंची घोंपी, मोबाइल चोरी के बाद से थी रंजिश, अपहरण कर की हत्या - GURUGRAM CHILD MURDER CASE

Gurugram Child Murder Case ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : July 22, 2025 at 10:43 AM IST | Updated : July 22, 2025 at 11:06 AM IST 2 Min Read

गुरुग्राम: बिलासपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था. सात साल के मासूम आशीष का अपहरण कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बच्चे के पेट और छाती पर कैंची से 20 से ज्यादा वार किए थे. बच्चे का शव सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट में मिला था. पुलिस की कार्रवाई: शनिवार शाम को आशीष के लापता होने की सूचना मिलने के बाद परिजनों ने बिलासपुर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज की. पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू की. रविवार दोपहर को एक राहगीर की सूचना पर पुलिस ने गांव कलवाड़ी के पास केएमपी से लगती ग्रीन बेल्ट में आशीष का शव बरामद किया. शव पर चाकू से एक दर्जन से अधिक वार के निशान मिले. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी. 7 साल के मासूम को 20 बार कैंची घोपी (Etv Bharat)

गुरुग्राम: बिलासपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था. सात साल के मासूम आशीष का अपहरण कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बच्चे के पेट और छाती पर कैंची से 20 से ज्यादा वार किए थे. बच्चे का शव सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट में मिला था. पुलिस की कार्रवाई: शनिवार शाम को आशीष के लापता होने की सूचना मिलने के बाद परिजनों ने बिलासपुर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज की. पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू की. रविवार दोपहर को एक राहगीर की सूचना पर पुलिस ने गांव कलवाड़ी के पास केएमपी से लगती ग्रीन बेल्ट में आशीष का शव बरामद किया. शव पर चाकू से एक दर्जन से अधिक वार के निशान मिले. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी. 7 साल के मासूम को 20 बार कैंची घोपी (Etv Bharat) परिजनों का दावा- रंजिश में की गई हत्या: आशीष के पिता कमल मूल रूप से अलवर के रहने वाले हैं. उन्होंने बताया कि वो पत्नी माया और बेटे आशीष के साथ फतेहपुर गांव में किराए पर रहते हैं. दो महीने पहले उनका मोबाइल फोन चोरी हुआ था. आशीष ने पड़ोसी युवक रमेश उर्फ गोलू को फोन चुराते देखा था और ये बात अपने पिता को बताई थी. कमल का दावा है कि इसी रंजिश में गोलू ने आशीष की हत्या की. आरोपी गिरफ्तार: पुलिस ने इस मामले में हत्या की धाराएं जोड़कर रमेश उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी से पूछताछ जारी है. गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार का कहना है कि प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण रंजिश प्रतीत हो रहा है. मामले की गहन जांच की जा रही है ताकि सभी तथ्य सामने आ सकें. इस घटना ने बिलासपुर और आसपास के इलाकों में दहशत फैला दी है. लोग मासूम की बेरहम हत्या से स्तब्ध हैं और दोषी को कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की तह तक जाकर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा. ये भी पढ़ें- गुरुग्राम में 7 साल के बच्चे का मर्डर, पिता ने पड़ोसी पर जताया शक, बच्चे ने मोबाइल चोरी करते देखा था - CHILD MURDER IN GURUGRAM

Last Updated : July 22, 2025 at 11:06 AM IST